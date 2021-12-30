鴻海牽緊吉利 強攻車用晶片

鴻海集團衝刺車用晶片 再邁大步，旗下富士康攜手中國汽車 品牌大廠吉利集團旗下吉利控股，合資成立山東富吉康智能製造有限公司，將發展車用晶片，為雙方在電動車 產業的結盟再下一城，並由電動車組裝業務，進一步擴大到車用晶片等電動車關鍵零組件。

綜合媒體報導，「企查查」資料顯示，山東富吉康智能製造在今年12月27日成立，法定代表人為李光曜，註冊資本為人民幣1億元（約1570億美元），經營範圍包括通用設備製造、智能車載設備製造、智能基礎製造裝備製造、電力電子元器件製造及集成電路晶片等。由浙江吉利產投控股、富士康旗下富泰華工業（深圳）共同持股。

據了解，美國控管中國半導體技術，加上全球電動車用晶片非常缺乏，雙方成立富吉康智能製造，希望能進一步紓解汽車晶片供應吃緊的窘境。

另外，吉利旗下高端電動汽車品牌「極氪」（Zeekr）將為Google的自動駕駛部門Waymo生產電動汽車，未來幾年將用於Waymo在美國部署的全自動駕駛出租車服務。為鴻海與吉利控股的合作，增添新的可能性。Waymo已經在美國鳳凰城推出全無人駕駛的出租車服務「Waymo One」。該服務推出一年以來，運載上萬人。

業界分析，消費者使用手機叫車服務，最關心的是無人駕駛汽車的可靠性，而不是汽車品牌，為中國汽車品牌業者進軍美國市場開啟了新的機會。

鴻海與浙江吉利控股集團今年1月簽署戰略合作協議，雙方成立合資公司，各持股50%，目標為全球汽車與出行產業（汽車相關移動產業），提供代工生產與訂製顧問服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車等全產業鏈。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，吉利與富士康結盟是汽車界與資通訊（ICT）行業的一次重量級合作。透過鴻海集團的先進科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方優勢互補。