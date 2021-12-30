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滴滴赴港上市 不發新股募資

記者林宸誼／綜合報導
中國網路叫車龍頭滴滴出行確定在香港掛牌但不募資，透過「介紹形式」在香港股票上市。（中新社）
中國網路叫車龍頭滴滴出行確定在香港掛牌但不募資，透過「介紹形式」在香港股票上市。（中新社）

路透引述知情人士消息，中國網路叫車龍頭滴滴出行確定在香港掛牌但不募資，透過「介紹形式」在香港股票上市，也就是不會在香港發行新股和募資，並逐步把在美國上市的股票移至香港交易，最快明年6月上市。

消息人士透露，滴滴已選擇高盛、招商銀行國際，和建設國際，來管理香港上市流程。滴滴計畫在2022年4月底提出申請，預計最快可在明年6月上市。

滴滴在今年6月選擇在美國上市，但立即引發中國監管動作，以數據洩露為由將應用程序下架，使該股在不到半年的時間內下跌61%。本月月初，滴滴表示啟動美國下市程序，並擬在香港上市。

與普通公開發行上市（IPO）不同的是，以介紹形式在香港上市的企業並不籌集資金，也不會發行新股，上市的成本也比較低。以往，介紹上市在那些期待在香港與大中華區等地打響品牌的企業中比較流行。

知情人士表示，以「介紹形式」上市，將允許滴滴美國股票的所有者，逐步轉移到香港交易所。過去的例子如2010年上市的保誠，保誠主要是藉此方式回香港招股，以增加成交量。

英國金融時報報導，滴滴已無限期禁止現任和前任員工出售該公司的股票，直到滴滴成功回港上市，而滴滴的早期投資者可如期出售股份。市場分析，此舉有助於緩解相關賣壓。

滴滴自從去美國上市後，一直被中國官方提高監管措施，估計到目前為止，市值已經蒸發了六成，從在美國上市最高峰期的近800億美元的市值，縮水到如今只剩餘大約255億美元，從18美元跌至只有5美元多，跌幅驚人。

滴滴出行在6月底未得到中國監管部門同意的情況下，赴美低調上市，引發人們對該公司用戶及其他資訊外流、危害國家安全的擔憂，在滴滴出行正式登陸紐交所僅兩天後，中國網信辦決定對滴滴出行開展網路安全審查，審查期間，滴滴出行停止新用戶註冊。

隨後，滴滴出行APP被查實存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，被下架整改。7月16日，國家網信辦會同公安部、國家安全部等七部門聯合進駐滴滴出行開展網路安全審查。

香港 滴滴出行 股票

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