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上海鬆綁外資准入 含會計、建築、評級服務等

記者陳政錄／即時報導
上海推動在自貿區、商務區等進一步放寬外資准入、進行鬆綁試點。圖為上海洋山深水港。新華社
上海推動在自貿區、商務區等進一步放寬外資准入、進行鬆綁試點。圖為上海洋山深水港。新華社

繼中國頒布2021年版外資准入負面清單後，上海市政府29日進一步發布「上海市營商環境創新試點實施方案」，鬆綁會計審計、建築設計、評級服務等領域外資准入限制。

證券時報報導，「上海市營商環境創新試點實施方案」從市場環境、政務環境、投資環境、涉外營商環境、創新環境、監管環境、企業全生命周期服務、創新引領高地、區域合作、法治環境等10方面提出了172項改革措施。

在對外資准入的鬆綁上，實施方案對上海浦東新區、臨港新片區、長三角一體化示範區、虹橋國際商務區等戰略功能區提出了更高要求，鼓勵這些地區「大膽試、大膽闖、主動改」，發揮示範引領作用，打造營商環境制度高地。

同時，要求進一步擴大對外開放領域，包括會計審計、建築設計、評級服務等領域的外資准入限制，以及發揮重大外資項目市級工作專班作用，協同推進重大外資項目建設。

上海市政府副秘書長華源指出，在投資環境方面，方案明確要深化投資項目審批制度改革，優化全流程全領域審批管理服務；涉外營商環境方面，明確要完善外資外貿和擴大開放的相關制度安排，比如提升國際貿易「單一窗口」功能，簡化研發用途設備和樣品進出口手續，探索建立國際職業資格證書認可清單制度等。

創新方面，方案要求聚焦創新產業鏈融合，加強知識產權保護，營造良好人才創新生態環境，支持企業創新發展。方案還提到，支持虹橋國際商務區在商事仲裁、商事救濟、跨境投資貿易便利化、國際專業性人才就業執業等方面先行先試，探索展開海關特殊監管區域外重點企業特殊監管創新試點。

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