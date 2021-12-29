台積電市值增逾786億美元 稱冠台股

台股 加權指數近期屢創歷史新高，許多公司市值也水漲船高。觀察上市櫃公司市值增加前十大，包括台積電、聯發科、長榮等入列，這些公司的大老闆財富也都大幅增長。

統計今年以來市值增加前十大公司，以台積電大增2.2兆元新台幣（約786億美元）最多，增加的金額甚至勝過第二至五名的加總。其次是聯發科增加6909億元新台幣（約247.1億美元），長榮增加5598億元新台幣（約200.2億美元）。

第四至第十名分別為富邦金、萬海、陽明、國泰金、南電、矽力-KY，以及聯電。

從市值增加前十名的產業來看，可說是百花齊放，涵蓋晶圓代工、航運、金融、IC設計、PCB製造等領域，電子股有五檔占一半最多，其次是傳產股三檔，金融股兩檔。

第一金投顧董事長陳奕光指出，市值增加的前十強是台股的金絲雀，這也代表台股的全面性，因為並非只漲電子。

由於台股有良好的基本面，使得漲勢健康，因為各產業及族群都能輪動。

陳奕光分析，今年台股是「資金行情2.0」帶動基本面的向上。過去1萬2682點是散戶投入，今年是投信、自營、代操、外資，跟散戶共同參與，加上新台幣大幅升值，升級版的資金行情才能帶動台股屢創新高，也帶動上市櫃公司市值大增。

陳奕光說，台股現金殖利率 若以明年配息2.8兆元至3兆元新台幣（約1001億美元至1073億美元）計算，現金殖利率高達5.3%，屆時現金股息 再流入，又是一大筆資金。明年1月10日將公布12月營收，以外銷訂單有機會連22紅下，預估12月營收創歷史新高將超過100家；第4季獲利有機會達到1兆元新台幣（約357億美元），全年獲利約4.2兆元新台幣（約1502億美元）。

此外，陳奕光認為，員工分紅的再投入，或是壽險公司磨刀霍霍向股息，明年上半年也可能會買入高股息的股票，都會是強大的資金活水。

陳奕光表示，台股基本面超強，2021年獲利預估達4.2兆元新台幣，2022年預估仍有4.07兆元新台幣（約1455億美元），又具有高現金殖利率，匯率來看又比日、韓強勢，更具抗通膨的優勢，因此外資在選擇投資亞洲股市時，台股儼然成為首選。