我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

台積電市值增逾786億美元 稱冠台股

記者王奐敏／台北29日電

台股加權指數近期屢創歷史新高，許多公司市值也水漲船高。觀察上市櫃公司市值增加前十大，包括台積電、聯發科、長榮等入列，這些公司的大老闆財富也都大幅增長。

統計今年以來市值增加前十大公司，以台積電大增2.2兆元新台幣（約786億美元）最多，增加的金額甚至勝過第二至五名的加總。其次是聯發科增加6909億元新台幣（約247.1億美元），長榮增加5598億元新台幣（約200.2億美元）。

第四至第十名分別為富邦金、萬海、陽明、國泰金、南電、矽力-KY，以及聯電。

從市值增加前十名的產業來看，可說是百花齊放，涵蓋晶圓代工、航運、金融、IC設計、PCB製造等領域，電子股有五檔占一半最多，其次是傳產股三檔，金融股兩檔。

第一金投顧董事長陳奕光指出，市值增加的前十強是台股的金絲雀，這也代表台股的全面性，因為並非只漲電子。

由於台股有良好的基本面，使得漲勢健康，因為各產業及族群都能輪動。

陳奕光分析，今年台股是「資金行情2.0」帶動基本面的向上。過去1萬2682點是散戶投入，今年是投信、自營、代操、外資，跟散戶共同參與，加上新台幣大幅升值，升級版的資金行情才能帶動台股屢創新高，也帶動上市櫃公司市值大增。

陳奕光說，台股現金殖利率若以明年配息2.8兆元至3兆元新台幣（約1001億美元至1073億美元）計算，現金殖利率高達5.3%，屆時現金股息再流入，又是一大筆資金。明年1月10日將公布12月營收，以外銷訂單有機會連22紅下，預估12月營收創歷史新高將超過100家；第4季獲利有機會達到1兆元新台幣（約357億美元），全年獲利約4.2兆元新台幣（約1502億美元）。

此外，陳奕光認為，員工分紅的再投入，或是壽險公司磨刀霍霍向股息，明年上半年也可能會買入高股息的股票，都會是強大的資金活水。

陳奕光表示，台股基本面超強，2021年獲利預估達4.2兆元新台幣，2022年預估仍有4.07兆元新台幣（約1455億美元），又具有高現金殖利率，匯率來看又比日、韓強勢，更具抗通膨的優勢，因此外資在選擇投資亞洲股市時，台股儼然成為首選。

台股 殖利率 股息

上一則

財經簡訊

下一則

伍德選股眼光獨到 但是今年表現略差

延伸閱讀

台積電將砸1兆元在台中擴廠 創造8000就業機會

台積電將砸1兆元在台中擴廠 創造8000就業機會
AIT孫曉雅接受YouTuber專訪 澄清索台積電資料事件

AIT孫曉雅接受YouTuber專訪 澄清索台積電資料事件

日經：台積電赴日設廠成功之鑰 在支應汽車業轉型

日經：台積電赴日設廠成功之鑰 在支應汽車業轉型
NHK：美國半路殺出 台積電一度婉拒赴日設廠

NHK：美國半路殺出 台積電一度婉拒赴日設廠

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高