中國人行逆回購 年終放錢299億美元

中國人民銀行單日淨投放人民幣1900億元。(中新社)

中國人民銀行28日公告，為維護年末流動性平穩，當天釋出人民幣2000億元（約315.2億美元）7天期逆回購操作。單日交易量創出兩個月新高，扣掉當日人民幣100億元逆回購到期，單日淨投放人民幣1900億元（約299.5億美元）。

路透報導，人行釋放資金讓年底資金無虞，也讓人行加碼寬鬆貨幣 政策的預期升溫，中金宏觀團隊報告分析，考慮到中國經濟下行壓力已較大，以及明年第2季度美國聯準會可能升息，穩增長發力宜早不宜遲，如果未來兩個月經濟資料繼續疲軟、明年信貸開門紅弱於預期，不排除明年第一季或迎來進一步降準降息。

中國證券 報報導，本周是2021年最後一周，周一（27日）人行單日逆回購交易量增至人民幣500億元（約78.8億美元），實現淨投放人民幣400億元（約63億美元）。

28日人行逆回購操作進一步加碼高達人民幣2000億元，創出10月下旬以來的單日新高。

澎湃新聞報導，根據往年經驗，受監管考核、假期等因素影響，年底資金需求集中增加，資金價 格容易出現脈衝式上漲，而人行一般會適時出手，滿足金融機構合理流動性需求。

澎湃新聞報導，而在上周，人行採取的是每個交易日開展7天期和14天期各人民幣100億元（約15.7億美元）的逆回購操作模式，單周累計淨投放人民幣500億元。

滬上某股份制銀行金融市場部人士表示，自從降準後，總體資金面還是穩定的，不過雖然上周重啟14天逆回購，這兩天又加大了投放金額，但並沒有出現超預期的寬鬆，這兩天人行應該會保持一定的淨投放。

在展望2022年1月的流動性時，市場普遍認為，春節前資金面收緊的機率不高。

天風證券指出，2022年1月所面臨的宏觀格局是三寬：寬貨幣、寬信用、寬財政。從資金面角度觀察，2022年1月靜態資金缺口約人民幣1.8兆元（約2837億美元），但在居民取現需求不高、財政支出力度上升以及2021年12月降準之下，人行保持流動性合理充裕，預計節前淨投放量在人民幣1兆元（約1576億美元）以下，還是以逆回購和中期借貸便利（MLF）補充流動性。