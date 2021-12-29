中國地方負債高 取消招聘基層公務員

中國經濟情勢再受關注，繼先前傳出多個省市公務員遭減薪後，最近黑龍江省鶴崗市又傳出取消招聘基層公務員計畫。截至今年10月，中國地方政府債務餘額達人民幣29.65兆元（約4.6兆美元），地方政府沉重的財政壓力，尤其債務問題已逼近或超過風險警戒線，勢必衝擊中國經濟民生建設。

綜合媒體報導，黑龍江省鶴崗市人力資源和社會保障局12月23日發布通知，因實施財政重整計畫，財力情況發生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計畫。這則公告立刻引發社會關注，「地方政府沒錢了」成為輿論焦點。不過，公告發布後不久就從政府網站上撤下。

此外，河北霸州最近為增加地方財政收入，公然違反規定亂收費和罰款，導致北京 嚴查，也能從側面推測地方政府比較缺錢。種種跡象引發各界對地方政府財政狀況的擔憂。

香港 01引述中國社科院一份研究指出，中國地方政府顯性債務風險雖總體可控，但顯性債務率呈上升態勢，已逼近警戒線，尤其是天津、貴州、內蒙、青海、遼寧、寧夏、雲南和福建等八個地區的債務率已超過100%的警戒線，天津的債務率更是高達153%，已超出國際貨幣 基金（IMF）提出的風險上限。