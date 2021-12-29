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中國網路互助行業已關閉10家 螞蟻「相互寶」也將停運

記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻集團旗下的「相互寶」將於2022年終止服務。（取材自微博）
螞蟻集團旗下的「相互寶」將於2022年終止服務。（取材自微博）

螞蟻集團旗下應用「相互寶」28日公告，將於2022年1月28日24時停止運行。

該平台停止運行也象徵網路互助時代的謝幕。

2021年以來，網路互助行業經歷了一場前所未有的大潰敗。短短三個月時間裡，美團互助、輕鬆互助、水滴互助相繼退出。

據統計，今年已有十家互助平台關閉。

「相互寶」有點像是醫療互助會，參與的會員倘若患上重大疾病，可以獲得一次性最多人民幣30萬元（約4.7萬美元）的互助金，費用由平台上所有會員分攤，「相互寶」2018年上線以來，成員超過1億人，累計救助17.9萬名病患會員，是中國最大的網路互助平台。

不過，相互寶因分攤費不斷增加、部份疾病拒賠、隨意修改規則等問題，屢屢受到中國社會各方質疑。用戶信任的喪失，也導致越來越的多人選擇退出相互寶。

中國銀保監會去年9月一份研究文章稱，相互寶、水滴互助等網路互助平台，屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。

另外，相互寶也提出轉換成保險的方案，參與相互寶的會員提供截圖顯示，其28日將相互寶進行一鍵變更後，獲得一份中國人保提供的一份總保額為人民幣30萬元的健康險，每月保費約人民幣12元，並將獲贈三個月的額外保障期限。

保費 保險 螞蟻集團

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