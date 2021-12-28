中國開放外商投資再鬆綁 汽車製造業將進一步開放

中國宣布新版外商准入負面清單。（中通社）

中國國家發改委、商務部 27日發布2021年版外商投資 負面清單，將對全中國和自貿試驗區的外商准入限制，進一步縮減至31條、27條，壓減比率分別為6.1%和10%，並從2022年1月1日生效。

在製造業的汽車 領域開放上，取消乘用車（小客車）製造外資持股限制，以及取消同一家外商不可超過兩家合資企業的限制。顯示中國汽車製造業明年將進一步對外資開放。

人民網報導27日發布的「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）」和「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）」，自2022年1月1日起施行。本次修訂，實現了自貿試驗區負面清單製造業條目清零。

按照清單，2021年版中國全國和自貿試驗區外資准入負面清單進一步縮減至31條、27條，壓減比率分別為6.1%、10%。

主要變化包括進一步深化製造業開放、自貿試驗區探索放寬服務業准入、提高外資准入負面清單精準度、優化外資准入負面清單管理四方面。

在深化製造業開放中，清單取消乘用車製造外資持股限制，以及取消同一家外商可在中國建立兩家及兩家以下，生產同類整車產品的合資企業的限制。

廣播電視設備製造領域，取消外商投資衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制，按照內外資一致原則管理。

服務業准入方面，市場調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消外資准入限制。