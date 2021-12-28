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中國全年新增減稅降費 達1576億美元

記者陳政錄／綜合報導
中國將積極推出有利於經濟穩定的政策。（中新社資料照片）
中國將積極推出有利於經濟穩定的政策。（中新社資料照片）

為部署2022年財政工作，中國全國財政工作視訊會議27日在北京召開，由財政部長劉昆進行工作報告。會議指出，2021年，中國預計全年新增減稅降費達人民幣1兆元（約1576億美元），下一步，2022年要繼續加強對市場主體支持，加大政策實施力度，以保持經濟在合理區間、社會大局穩定。

會議表示，2021年，在統籌疫情防控和經濟社會發展下，積極的財政政策提質增效，中國推動構建新發展格局邁出新步伐、高質量發展取得新成效。包括全年預計新增減稅降費達人民幣1兆元、關稅總水平降至7.4%、支持全民免費接種新冠疫苗等。

展望2022年，為「保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開」，財政部會議指出，要準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極的財政政策，積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

為此，會議提出，2022年財政政策要重點把握好六個方面，一是實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力；二是保持適當支出強度，提高支出精準度；三是合理安排地方政府專項債券，保障重點項目建設；四是加大對地方轉移支付，兜牢基層「三保」底線；五是堅持黨政機關過緊日子，節儉辦一切事業；六是嚴肅財經紀律，整飭財經秩序。

會議進一步提出2022年應做好的十項財政政策重點工作，一是加強對市場主體支持，加大政策實施力，包括確保減稅降費政策紅利落地、加強對中小微企業紓困幫扶、新增支持一批國家級專精特新小巨人企業、鼓勵地方安排中小企業紓困資金、著力支持穩定和擴大就業。

第二，要充分挖掘中國需求潛力，發揮財政穩投資促消費作用；三是加強風險防控，牢牢守住不發生系統性風險的底線；四是強化會計質量監督和註冊會計師行業建設，切實履行好財會監督主責；五是優化財政科技經費管理，增強產業鏈供應鏈韌性；六是突出保基本兜底線，持續增進民生福祉；七是保障農業農村優先發展，加快推進農業農村現代化。

第八，為響應中國中央雙碳目標，財政部會議提出，要完善生態文明財稅支持政策，推動綠色低碳發展；第九，加快建立現代財稅體制，提高財政管理水平；第十，深化國際財經交流合作，堅定維護和增進國家利益，內容包括提升對全球重大議題的話語權和影響力，支持高質量共建「一帶一路」，推動多雙邊經貿合作等。

中國財政部會議表示，將繼續提升減稅降費政策的執行力度。（本報資料照片）
中國財政部會議表示，將繼續提升減稅降費政策的執行力度。（本報資料照片）

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