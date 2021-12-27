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中國綠色金融夯 綠色債券發行達884億美元 標準待統一

記者呂佳蓉／綜合報導
中國近幾年夯起綠色金融。（取材自今日頭條）
中國近幾年夯起綠色金融。（取材自今日頭條）

中國官方提出「碳達峰」、「碳中和」目標後，「綠色金融」已在中國掀起浪潮。今年以來，綠色金融在中國官方的主導下全面增速，金融業也陸續推出碳中和債券、可持續發展債券等產品。不過，業內人士指出，綠色金融的產品標準需進一步統一明確，才能支持綠色行業發展。

所謂的「綠色金融」，在中國保險監督管理委員會發布的「關於建構綠金融體系的指導意見」定義為，支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高利用的經濟活動。綠色金融體系是指通過綠色信貸、綠色債券、綠色股票數等相關產品支持經濟向綠色化轉型的制度安排。

綜合媒體報導，在中國的綠色金融產品中，綠色債券是其中主力。截至今年11月19日，今年綠色債券發行量已達5607億元人民幣（約884.5億美元），超過去年全年水準。不過，中金公司固定收益部執行總經理黃達飛表示，綠色金融的產品標準需進一步統一明確。

黃達飛指出，目前中國綠色信貸、綠色債券、綠色股權等產品，對於綠色專案的認定標準不盡相同，而標準統一可以避免碳減排收益計算模糊的問題。同時，應發展第三方權威認證機構，降低融資端和投資端的資訊不對稱，並積極與國際標準接軌，引入國際資金，提升與全球融合的廣度和深度。

中金公司固定收益部董事總經理、全球信用業務負責人陳振宏指出，綠色債券有非常廣闊的發展空間。據雙碳目標推算，中金研究測算2021至2030年綠色融資的缺口高達5.4兆元人民幣（約8519億美元）。

債券 融資 投資

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