百家中國企業預告業績 8成報喜

A股2021年年底封關前，有103家A股公司提前預告今年業績，儘管疫情 持續一整年，仍有八成公司報喜。展望2022年，中國15大券商報告顯示，多數認為2022年的A股將偏平淡，上下半年行情可能呈分化態勢，「2022年A股市場走勢將呈現先揚後抑格局，且波動幅度遠超2021年」。

2021年A股漲跌互見，上證指數2月一度達3911.92高點，在7月回落最低3471.89點，總體來看，上證指數在3600點～3700點區間震盪徘徊。

中國證券 報報導，距離A股封關日還剩最後一周，有103家A股公司披露了2021年業績預告，其中，84家預告成長，比率為81.55%。相較上年略增36家、扭虧為盈二家、續盈11家、預增35家。

這103家公司中，預計2021年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 下限超過人民幣1億元的有46家，預計超過5億元人民幣（約7888萬美元）的有14家；從淨利潤增幅看，剔除扭虧類公司，預計2021年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤增幅下限超過10%的有53家，超過50%的有26家。

從行業角度看，傳媒、化工、醫療醫藥、電子、交通運輸、通訊技術等行業表現較為突出。

展望2022年，A股將會呈現如何的走勢？華爾街見聞彙整中信證券、廣發證券等15大券商的2022年策略報告顯示，明年疫情持續下，全球普遍迎來高通膨局面，海外流動性相對今年偏緊，券商整體測算偏向認為2022年度的股市新增資金會低於2021年。

展望A股走勢，大多數券商觀察明年A股行情偏平淡者居多，樂觀偏少，且認為明年上下半年行情將分化。券業一哥中信證券研究認為，明年上半年，跨周期政策推動經濟回歸疫情前常態，宏觀流動性合理充裕，A股整體向好，機會較多；下半年市場表現平淡。

中金公司則指，內「滯」外「脹」，需求弱、上游緩會是2022年關注主線。但明年市場仍將中性偏積極，重在把握階段性和結搆性的機遇，可望危中有機，有驚無險。

樂觀者認為，A股全年收益將實現增長，有利助推A股；但悲觀者認為，明年可能將遇到收益下跌、估值承壓等因素，股市下行壓力增大；持平論者認為，A股明年將呈現震盪格局，板塊分化的「結構性格局」（部分漲、部分不漲）。

對於明年投資亮點，多數分析師認為新能源、軍工等科技股持續、低碳產業鏈值得關注。