台灣經濟規模體 2026成為第20大

英國 智庫經濟與商業研究中心（CEBR）預測，台灣2022年國內生產毛額（GDP）將在191個經濟體中，排名第21，比今年進步一名，在亞洲四小龍排名第二，僅次於南韓。報告也預估，台灣將在2026年成為全球第20大經濟體，但2031年排名將降至22。

CEBR發布「全球經濟聯盟排名」（WELT）報告指出，明年前五大經濟體依序為美國、中國大陸、日本、德國 及英國，與2016年來的排名相同。亞洲經濟體以印度的排名最高，明年將取代法國，成為第六大經濟體，亞洲四小龍則以南韓的第十名最佳，排名和去年相同，新加坡將下滑兩名至第40，香港也下降兩名至第42。

報告也以專章介紹191個經濟體的評比發展。報告指出，台灣2021年經購買力平價（PPP）折算後的人均GDP為5萬9398美元，比德國富裕，也是全球最富裕的國家之一。台灣自1950年代以來的經濟成就，在全球經濟體中的表現突出，也幾乎確定是促使中國大陸政府在1970年代晚期改變經濟政策的因素之一。

CEBR預估，台灣明年以目前美元匯率計算的GDP為8,510億美元，排名擠下土耳其，並將在2026年成為全球第20大經濟體，但排名將在2031年降至第22，2036年再降至第27。報告說，雖然台灣與大陸的政治緊張似乎有升溫跡象，但對台灣經濟的基本預測並未納入軍事行動的推測，而是假設兩岸緊張可能衝擊成長和投資。

報告預測，台灣2020年至2025年趨勢經濟成長率為每年3.1%，2025年至2030年為每年2%，2030年至2035年也是每年2%。

報告指出，相較於其他國家，台灣的新冠疫情 較溫和，台灣也因順利遏制新冠疫情，得以在2020年繳出3.1%的經濟成長率，2021年成長5.9%。