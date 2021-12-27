西安封城 困住三星、比亞迪 延遲交貨

南韓三星電子西安廠已進入緊急營運狀態。（取材自觀察者網）

中國西安本土疫情 嚴峻，「封城」後病例數不減反增，南韓三星 電子西安廠已進入緊急營運狀態，公司強調明年1月中旬前出貨無虞，但之後無法排除延遲出貨可能，另外，中國車廠比亞迪西安廠的部分熱門車型交付，也可能再度延後。

台灣上市櫃公司當中，不乏與三星、比亞迪有業務往來的廠商。三星方面，西安廠主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），與威剛、創見等記憶體模組廠往來密切，若三星西安廠產出受影響，將牽動後續供貨。比亞迪供應鏈 方面，以胡連、康舒最為知名，若比亞迪西安廠部分熱門車款出貨受阻，也恐牽動供應鏈後市。

陝西省衛健委26日通報，25日全省新增本土確診病例157例（西安市155例、咸陽市二例）。自12月9日以來，全省累計本土確診病例499例（西安市485例、延安市七例、咸陽市七例）。

西安比亞迪廠。（取材自房天下）

西安從23日全市實施「封閉式管理」，與外界交通幾乎切斷，南韓三星電子設在西安的半導體工廠已進入緊急營運狀態。據三星電子表示，目前正在盡最大努力，動用住在宿舍內的員工確保產線正常運作，至於今後的具體營運方案仍需與政府協商。

半導體諮詢機構TrendForce於26日提供的報告顯示，三星在西安設有兩座大型工廠，以NAND Flash為主，占三星產能42.3%、全球15.3%，雖封控措施未影響工廠正常運轉，至明年1月中前的出貨已安排妥當，但尚無法排除接下來因物流延遲的可能。報告補充，三星原物料進貨也可能受阻，不過廠內仍有安全庫存，可應付未來數月的生產。

除半導體外，常住人口近1,300萬人的西安還有以民營企業比亞迪帶動的汽車製造，以及高端裝備、航空航天、新材料新能源、生物醫藥等一共六大支柱產業，也是中國「一帶一路」通往中亞、中東、歐洲的重要門戶。

比亞迪坦言，本次疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對。

澎湃新聞報導，西安是比亞迪最重要的生產基地之一，肩負「秦PLUS DM-i混動」、「宋PLUS DM-i混動」等熱門車型的生產，本輪疫情可能導致相關車型交付再度延期。