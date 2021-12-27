我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

西安封城 困住三星、比亞迪 延遲交貨

記者陳政錄／綜合報導
南韓三星電子西安廠已進入緊急營運狀態。（取材自觀察者網）
南韓三星電子西安廠已進入緊急營運狀態。（取材自觀察者網）

中國西安本土疫情嚴峻，「封城」後病例數不減反增，南韓三星電子西安廠已進入緊急營運狀態，公司強調明年1月中旬前出貨無虞，但之後無法排除延遲出貨可能，另外，中國車廠比亞迪西安廠的部分熱門車型交付，也可能再度延後。

台灣上市櫃公司當中，不乏與三星、比亞迪有業務往來的廠商。三星方面，西安廠主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），與威剛、創見等記憶體模組廠往來密切，若三星西安廠產出受影響，將牽動後續供貨。比亞迪供應鏈方面，以胡連、康舒最為知名，若比亞迪西安廠部分熱門車款出貨受阻，也恐牽動供應鏈後市。

陝西省衛健委26日通報，25日全省新增本土確診病例157例（西安市155例、咸陽市二例）。自12月9日以來，全省累計本土確診病例499例（西安市485例、延安市七例、咸陽市七例）。

西安比亞迪廠。（取材自房天下）
西安比亞迪廠。（取材自房天下）

西安從23日全市實施「封閉式管理」，與外界交通幾乎切斷，南韓三星電子設在西安的半導體工廠已進入緊急營運狀態。據三星電子表示，目前正在盡最大努力，動用住在宿舍內的員工確保產線正常運作，至於今後的具體營運方案仍需與政府協商。

半導體諮詢機構TrendForce於26日提供的報告顯示，三星在西安設有兩座大型工廠，以NAND Flash為主，占三星產能42.3%、全球15.3%，雖封控措施未影響工廠正常運轉，至明年1月中前的出貨已安排妥當，但尚無法排除接下來因物流延遲的可能。報告補充，三星原物料進貨也可能受阻，不過廠內仍有安全庫存，可應付未來數月的生產。

除半導體外，常住人口近1,300萬人的西安還有以民營企業比亞迪帶動的汽車製造，以及高端裝備、航空航天、新材料新能源、生物醫藥等一共六大支柱產業，也是中國「一帶一路」通往中亞、中東、歐洲的重要門戶。

比亞迪坦言，本次疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對。

澎湃新聞報導，西安是比亞迪最重要的生產基地之一，肩負「秦PLUS DM-i混動」、「宋PLUS DM-i混動」等熱門車型的生產，本輪疫情可能導致相關車型交付再度延期。

三星 疫情 供應鏈

上一則

百家中國企業預告業績 8成報喜

下一則

日本也宣布釋出戰略儲油 加入多國抑制油價行列

延伸閱讀

西安封城病例反增 波及三星廠

西安封城病例反增 波及三星廠
西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒
研究所考試 西安全副武裝「二對一」監考

研究所考試 西安全副武裝「二對一」監考
禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費

禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
圖：pixabay

理財Q&A／買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 02:00
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票