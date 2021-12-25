鴻海3.5億美元增資印度子公司 擴大iPhone 13產能

鴻海24日公告，將以3.5億美元增資印度子公司。(路透資料照片)

鴻海 24日公告，將以3.5億美元（約新台幣97.05億元）增資印度 子公司，外界認為主要是進行產能擴增，將在印度擴充產線，生產iPhone 13智慧手機。鴻海旗下富士康鄭州廠近期啟動新一輪招工，同步擴產iPhone 13，穩坐iPhone第一大組裝廠地位，不畏紅色供應鏈的威脅。

鴻海公告，透過子公司Foxconn（Far East）Limited增資Foxconn Singapore，再投資Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，交易金額3.5億美元。

外電之前報導，蘋果近期開始在印度清奈附近的鴻海旗下富士康工廠試產iPhone 13，擴大印度的iPhone製造能力，預計明年2月開始量產，配合印度國內市場與出口的需求。最終目標是在印度生產大部分暢銷的手機型號。

法人也指出，鴻海擴產計畫，有助加強蘋果在印度市場的影響力，增加對全球市場供應的能力。目前蘋果在印度的iPhone產量約有20至30%用於出口，蘋果在印度銷售的手機中有約70%為印度本地製造，蘋果認為，提高印度產量將改善其在全球市場的供應。

iPhone 11和12目前是蘋果在印度銷量最高的型號，兩者均由鴻海生產，在iPhone 13系列中，iPhone 13在印度銷量最高，超越iPhone 13 Pro和 iPhone 13 Pro Max。

印度是全球第二大智慧手機市場，看好當地市場可望複製大陸市場模式，蘋果近年加大力度投資印度，要求主要供應商鴻海在當地設立組裝廠。

iPhone 13除了將在鴻海印度廠首度生產之外，為衝刺農曆春節前的旺季商機，鴻海旗下富士康鄭州廠區的iDPBG事業群，近期啟動新一輪招工，並針對內部推薦合夥人、正式工與離職返聘等祭出新一輪招工獎金，推薦總獎金最高上看人民幣1萬元（約1569美元）。

鴻海在印度與中國大陸兩地均擴大iPhone 13的生產量能。除了智慧手機之外，市場也傳出鴻海有意在印度設立半導體生產據點。