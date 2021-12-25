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今年以來 中國20省調升最低工資標準

記者林則宏／綜合報導
今年以來，中國31個省份迄今已有20省份上調最低工資標準。圖為近日舉行的2022屆上海高校畢業生秋季校園招聘會。(新華社)
今年以來，中國31個省份迄今已有20省份上調最低工資標準。圖為近日舉行的2022屆上海高校畢業生秋季校園招聘會。(新華社)

2021年已近尾聲，中新經緯報導，今年以來，中國31個省份迄今已有20省份上調最低工資標準。目前上海、北京、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、湖北等八地月最低工資標準超過人民幣2000元（約313.9美元）。其中，上海的最低工資標準依然最高，達到人民幣2590元。

報導稱，根據中國「最低工資規定」，最低工資標準一般採月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

2021年以來，上海、北京、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、湖北、內蒙古、寧夏、陜西、遼寧、新疆、山西、黑龍江、江西、西藏、海南、甘肅、安徽等20個省份先後上調最低工資標準。

河南宣布，明年1月1日起，將一類行政區域月最低工資標準由人民幣1900元上調至2000元。重慶則將於明年4月1日起執行新的最低工資標準。調整後，重慶最低工資標準實行兩檔制，分別比原標準人民幣1800元和1700元提高300元。

根據中國「最低工資規定」，最低工資標準每兩年至少調整一次，確定和調整月最低工資標準，應參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、職工個人繳納的社會保險費和住房公積金、職工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素。

中銀律師事務所高級合夥人楊保全表示，最低工資上調，一定程度上有利於提高低收入群體的收入，保障其合法權益；有助於縮小收入差距，有利於維護社會穩定，同時預防和減少工資苛扣現象的發生。

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