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經濟專家：中國經濟運行 面臨明顯下行壓力

記者呂佳蓉／綜合報導
北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授盧鋒。（取材自澎湃新聞）
北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授盧鋒。（取材自澎湃新聞）

北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授盧鋒表示，在過去兩年中，中國勞動力市場和就業在經濟波動中恢復尚不夠充分，對居民收入和消費增長產生制約和拖累作用，中國經濟運行目前面臨明顯下行壓力。

據澎湃新聞報導，盧鋒日前在北京大學國家發展研究院舉行的第六屆國家發展論壇的一場論壇作上述表示。

盧鋒稱，宏觀經濟與就業之間存在相互制約關係，就業恢復不充分勢必影響收入和消費，從而拖累經濟增長。

他表示，觀察這兩年的總需求增長構成，突出特點是進出口外需改變疫情前多年平均負貢獻格局，基於對12月資料估計，這兩年對GDP增長貢獻可能超過20%。在疫情期外需增長特別給力背景下，中國經濟仍面臨新的下行壓力，內需特別是消費增長低於預期顯然是主要原因。

盧鋒指出，2022年中國整體就業形勢可能依然不容樂觀。近年來，大學生畢業生是中國大約1500萬潛在新增就業量的主要構成，今年預計大學畢業生人數為1076萬人，增量167萬人，遠遠超過2021年35萬人增量和該指標值此前10年約30萬人的均值。

另外，盧鋒分析，新的經濟下行壓力，2022年中國宏觀經濟穩增長任務重，實現充分就業目標困難較大。應對就業困難形勢，要努力實現充分就業目標，需要從宏觀經濟政策和促進就業政策兩方面入手。

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