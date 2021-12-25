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西安封城 記憶體市場淡定 報價不漲反跌

記者李孟珊、林則宏、廖賢龍／綜合報導
中國記憶體生產重鎮西安封城，市場一度憂心可能影響市況。圖為西安市區內管控人員進出，加強疫情管控狀況。（新華社）
中國記憶體生產重鎮西安封城，市場一度憂心可能影響市況。圖為西安市區內管控人員進出，加強疫情管控狀況。（新華社）

中國新冠肺炎疫情升溫，記憶體生產重鎮西安23日起封城，由於全球記憶體晶片龍頭三星、第三大DRAＭ廠暨前五大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業者美光均在西安有工廠，市場一度憂心當地封城可能導致兩大廠生產受阻，影響市況，所幸23日最新報價均無顯著波動，部分規格DRAM現貨價甚至不漲反跌。

業界人士分析，疫情已延續兩年，中國先進產業對封城經驗已有經驗，官方也多半支持只要在人員健康無虞下，就能讓工廠正常生產，從23日報價不漲反跌來看，市場對西安封城「淡定視之」，某種程度下也反映出現階段整體DRAM市況淡季需求相對清淡，買盤不受消息面影響而盲目追價。

此外，半導體廠內無塵室的等級高，原就可以隔離病毒，而且晶圓廠都是24小時生產，有人員留守。因此，雖然西安封城，但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出。

根據集邦科技23日晚間最新報價，DRAM現貨市場報價並無特殊波動，普遍在平盤附近，16Gb DDR4與8Gb DDR4顆粒甚至不漲反跌，跌幅介於0.03%至0.21%。反映在台股盤面，指標股南亞科23日在台股大漲逾百點下，逆勢收黑，終場跌0.6元、收75.9元。

根據中國國家衛健委昨日通報，新增新冠肺炎確診病例100例。其中境外輸入病例29例，本土病例71例。當天本土病例涉及五個省份，分別為：陜西西安63例；廣西防城港四例；河南周口兩例；浙江紹興一例；廣東東莞一例。

業者指出，西安當地半導體業者以三星、美光最為關鍵，其中，三星在當地設有NAND晶片廠，一期月產能約12萬片，二期月產能約13萬片，共占三星NAND晶片總產能40%。

另外，三星也持續加碼在西安擴建，要建立96層V-NAND生產基地，但進度受疫情影響而推遲。美光則有DRAM測試廠。

業者認為，由於當地官方將記憶體視為扶植重點產業，因此封城的影響較小，不過若廠內有員工染疫，影響就會擴大，便會牽動後續記憶體價格走勢。

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