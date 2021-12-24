騰訊響應反壟斷政策投資瘦身 釋出4.6億股京東持股

騰訊瘦身的第一個目標鎖定京東。（取材自微博）

中國「反壟斷」效應，投資 遍布網路業的騰訊，斷然啟動投資版圖瘦身，騰訊23日宣布將所持有約4.6億股京東股份作為中期股息 配發給騰訊股東，估計金額高達人民幣1185億元（約186萬美元）。

騰訊持股京東將從17%降至2.3%，從京東最大股東退位，騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事一職。

騰訊系第一個瘦身目標鎖定京東，接下來被減持的會是誰？市場點名將輪到美團、拼多多及快手等。

第一財經報導，中央經濟工作會議明確將強化反壟斷和防止資本無序擴張列入八項重點任務19屆六中全會再度提及共同富裕要加速度。

官方反壟斷增強，讓投資網路業超過半壁江山的騰訊提高警覺性，透過配息分紅的方式減持，既實現股東的共同富裕，也響應反壟斷政策。

騰訊宣布實物分派京東集團 A類普通股作為中期股息，變相減持京東。決議將按合資格股東持有每21股股份獲發1股京東A類普通股的基準，以截至明（2022）年1月25日在冊的騰訊股東，分派總共4.57億股京東集團A類普通股的特別中期股息。初估金額人民幣1185億元，遠高於騰訊歷來的現金分紅。

而騰訊配息後，持股將由17%急降至2.3%，從京東最大股東退位。騰訊為此發出聲明指出，現在是適當的時間，採用適當的方式向騰訊股東直接分享對京東的投資成果，雖然直接持股大幅減少，但京東仍是重要的戰略夥伴，戰略合作關係還會繼續保持。

文淵智庫創始人王超分析，騰訊持有京東股票 八年未大幅變更過，此次選擇非直接拋售，而是此前沒有用過、且影響更溫和的實物配股的模式，背後根本原因是基於反壟斷政策的影響。

老虎國際投研團隊表示，配息式減持，是以實物分紅，從財務上來看，可以降低企業稅；對股東來說，也可以減少現金分紅的股息稅；更重要的是，將資產分給股東，尤其是已上市的公司資產分給股東，也是股東對公司資產自主權的表現。

老虎投研強調，下一步騰訊有可能陸續退出被投公司，減持其它中概股，但這並不會改變騰訊長期投資戰略與之間的戰略合作關係。