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劉強東取代騰訊 躍居京東最大股東

記者戴瑞芬／綜合報導

京東股東大洗牌，目前最大股東騰訊將以配息的方式稀釋京東的股份，由17%大減至2.3%；持股13.5%的劉強東在配息完成後，將取代騰訊成為京東第一大股東；而持股9.3%的沃爾瑪則升為京東第二大股東。

根據京東2020年京東集團年報顯示，截至2021年2月28日，京東集團有31億股普通股流通在外計算，其中，包括26億多股A類普通股；以及4億多股B類普通股。

其中，騰訊透過全資子公司黃河投資持股為16.9%，有4.6%的投票權；劉強東持股為13.9%，有76.9%的投票權；沃爾瑪持股為9.3%，有2.5%的投票權；員工持股平台Fortune Rising Holdings Limited持股為0.7%，有3.9%的投票權。這意味在騰訊將京東股份配息稀釋後，屆時劉強東將成為京東第一大股東。

劉強東近年頻繁進出京東決策核心的人事布局，最早因美國醜聞案在2020年退任京東CEO，並且陸續卸任200多家旗下公司高管；去年京東分拆旗下小金雞陸續上市，劉強東又從幕後重新回任。

目前擔任京東集團董事局主席兼CEO的劉強東，9月透露他將把更多的時間投入到長期戰略設計、年輕CEO培養和鄉村振興事業，宣布將原京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁。

如今在騰訊減持告別京東後，京東勢必單獨應對阿里的電商競爭，一心想卸下重擔逐步退居幕後的劉強東，短時間恐將退無可退。

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