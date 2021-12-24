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被美封殺 華為新折疊機不支援5G

記者黃雅慧／綜合報導

華為23日舉行冬季旗艦新品發布會，華為消費者業務CEO余承東正式發布摺疊螢幕新手機「P50 Pocket」，這是華為首款縱向摺疊螢幕手機，但居然只有4G，顯示在美國封殺下，華為依舊拿不到5G晶片

余承東介紹，華為「P50 Pocket」為上下疊放的鏡頭模組及圓形外屏，6.9吋超大柔性屏、支持40W超級快充，運行了最新版鴻蒙系統；背面小屏名為「智慧外屏」，可用來實現後置自拍功能，支持多款定制主題，支持HarmonyOS 萬能卡片，可實現內外屏無感接續，無需翻蓋，接聽電話、快速自拍、智感支付等各種便捷體驗一觸即達。

儘管外觀與性能有亮點，但值得注意的是，雖然發布會官方沒有公布新機採用的處理器的具體型號，但據媒體IT之家指出，新機依然用高通特供的「驍龍888 4G」晶片處理器，不支援5G。

另外，華為還與賽力斯合作發表首款搭載鴻蒙系統的油電車，由小康集團旗下賽力斯公司推出休旅車「AITO問界M5」，後驅標準版預售價為25萬元（人民幣，下同，約3.9萬美元），四驅性能版預售價28萬元，四驅旗艦版預售價為32萬元。

驅動之家報導，華為消費者業務CEO余承東表示，AITO問界M5搭載全新的HUAWEI DriveONE純電驅增程平台，最高可帶來零百加速四秒級的超跑級動力，和1242公里的超長續航里程，還在保證極致性能前提下，實現超低能耗，更省電省油。

華為 晶片 手機

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