鴻海威州廠進度達標 獲美3000萬稅收抵免

外電報導，鴻海 美國威斯康辛州 廠區獲得當地政府近3000萬美元稅收抵免資格，是鴻海自2018年在威州建廠迄今首度獲得當地補助，顯示鴻海威州廠持續動起來，生產也已達一定規模，粉碎過去遭外界質疑廠區閒置、「養蚊子」的說法。

鴻海威州廠主要生產網路通訊、伺服器等產品，以及資料中心營運等，以就近服務客戶，並嘗試做一些醫療產品，未來可能跨入電動車相關產品。鴻海正積極布局電動車，北美是重要據點，隨威州廠獲得當地租稅抵免，透露當地官方對鴻海集團的支持，對鴻海威州廠未來發展有正面幫助。

鴻海集團23日表示，迄今在美國威斯康辛州投資 規模近10億美元，當地雇用員工持續增加，期盼明年度稅務報告能順利進行。

威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）執行長休斯聲明指出：「我們確定鴻海集團依據修正契約，創造了充分就業並投入足夠資本支出，得以符合稅收減免資格。」

威斯康辛州報（Wisconsin State Journal）報導，鴻海集團去年在威州拉辛郡廠創造579個符合條件的工作，資本投資達2.66億美元，讓鴻海集團取得220萬美元就業稅收抵免，以及2660萬美元資本投資租稅抵免資格。

鴻海集團表示，WEDC公布的稅負補貼，代表集團在威州的資本支出及創造的就業機會，符合與WEDC修正協議的內容。

鴻海威州廠首次取得WEDC稅負優惠，顯示鴻海集團在威州投資獲得當地政府認可，今年鴻海集團與威州政府修改合約內容後，更符合當地實際投資現況。

鴻海指出，去年起集團在威州僱用員工數持續增加，迄今為止在威州投資規模近10億美元，也吸引其他製造商和投資者，讓威谷科技園區能永續發展。鴻海感謝WEDC在審核去年稅務過程的努力，也期盼明年度稅務報告能順利進行。

此前，鴻海稅收補貼申請，均遭到威州政府駁回，理由是設廠規模和雇用人數未達承諾目標。今年4月威州政府與鴻海達成新協議，主要內容包括在2026年前聘僱1454人，且投資額達到6.72億美元，即可獲8000萬美元的威州稅務優惠。

依外電報導，鴻海已投資威州2.66億美元，相當於合約要求門檻的40%，且新合約並不規定鴻海需生產特定產品，只需符合招聘和資本投資目標即可。