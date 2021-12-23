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中國30城發消費券衝買氣 推動實體經濟加快恢復

記者戴瑞芬／綜合報導
中國各地有30個城市推出消費券活動。圖為江西2022年迎春消費季活動，消費者在商場購物。（中新社）
中國各地有30個城市推出消費券活動。圖為江西2022年迎春消費季活動，消費者在商場購物。（中新社）

衝刺年關內需消費，重慶、成都、合肥、鄭州、南昌等30多個城市12月以來推出消費券，主要集中在餐飲、購物、旅遊和體育等領域，配合舉辦購物節等活動，帶動商家優惠促銷，鼓勵消費者走出家門，推動實體經濟加快恢復。

第一財經報導，這一波發放消費券的城市包括大中小城市，其中安徽合肥市消費券的發放力度最大，合肥市級財政資金投入4000萬元（人民幣，下同，約628億美元），重點投向餐飲、商場超市、汽車等流通領域。其中餐飲業補貼額度達1500萬元，商場超市業1500萬元，汽車業1000萬元。

河北衡水市22日起全市派發總額300萬元的政府消費券，重點指定桃城區、冀州區、高新區、濱湖新區共十家保供企業的下屬52個商場超市，進行消費核銷。江西南昌則推出體育消費券，促銷體育相關商品。

成都市12月中旬就針對終端的文旅產品，發放總額200萬元文旅消費券，促銷活動多地上場，包括16日成都市成華區舉辦數字消費節，加碼發放總計30萬元數字消費券；19日在成都簡陽市的羊肉美食文化旅遊節上發放5000張，總價值20萬元的消費券。

而在近期剛走出疫情復發陰霾的甘肅張掖市為了提振消費信心，從12月到跨年的明年1月底，連兩月發放補貼總額度200萬元的購車加油卡，以及總額度800萬元的油品類、家電類、日用品類、餐飲類電子消費券。

貴州主推文旅市場，看好跨年和春節的旅遊商機， 貴州省商務廳聯合省文化和旅遊廳等部門發放1100萬元冬季文化和旅遊消費券，鼓勵在地旅遊消費。

東北則大力促銷入冬冰雪商機，吉林省長春市文廣旅局將陸續發放總額1000萬元的冰雪消費券，吸引更多的市民遊客參與體驗冰雪活動。

第一財經報導，多地年底發放消費券，不乏是地方政府主動作為，地方加槓桿，用財力向居民進行轉移支付，發放消費券主要目的是提振疫情後恢復市場信心，鼓勵民眾疫情之後出門消費。

除了地方政府發力，值得一提的是中國銀聯也深度參與了各地消費券發放，包括在河南鄭州市品味中原美食節，由銀聯雲閃付配合發放500萬元餐飲消費券；在內蒙古巴彥淖爾市投入300萬元的餐飲旅宿等消費支付的補助，危機入市提高銀聯支付的使用習慣。

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