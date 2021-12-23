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立訊昆山建新廠擴產搶蘋果單 挑戰鴻海、和碩

財經新聞組／綜合報導

立訊先前透過收購緯創中國iPhone生產據點，壯大承接iPhone訂單能量，並排擠緯創相關訂單，此次目標進一步挑戰鴻海與和碩這兩大iPhone代工廠。一位蘋果供應商的主管對日經亞洲表示：「從新廠房的進度來看，威脅到鴻海與和碩的那一天可能比人們預估的時間點更提前來臨。」

供應鏈人士則認為，鴻海是iPhone最大組裝廠，旗下代工iPhone重鎮富士康鄭州廠區的規模，是立訊新廠區的八倍以上，鴻海仍擁有絕對優勢。相較之下，立訊短期目標應該是先超車iPhone第二大組裝廠和碩，即使立訊的產能與和碩相較，還是差很多，但仍然須要留意立訊逐步壯大，逐漸在iPhone代工鏈「搶三、望二」的超車心態。

面對立訊的挑戰，鴻海董事長劉揚偉曾公開表態，「鴻海的競爭力與客戶關係，讓我們看待未來非常有信心」，鴻海累積將近50年的實力與門檻，是我們最強大的競爭優勢，相信我們未來的表現可以得到驗證。

有別於鴻海對立訊競爭態度，和碩董事長童子賢先前指出，兩岸供應鏈的競合，是「產業演變趨勢，大過顏色選擇」。台廠要保持競爭力維持發展，就必須慎重選擇，對台灣產業最有競爭力的安排。

日經亞洲報導指出，立訊正在昆山建設一座面積達28.5萬平方公尺的製造園區，占地相當於40座足球場，總投資額為人民幣110億元，最快明年開始組裝數百萬支iPhone。對於相關報導，立訊證券部人士22日回應，建廠這件事正在核實，如有需要披露的信息會及時披露，以公司公告為準。蘋果則拒絕置評此事。

報導指出，這項計畫的龐大規模不僅凸顯立訊的雄心壯志，也顯示蘋果愈來愈仰賴中國供應商。中國另一家崛起中的科技業者聞泰科技據傳近期也打入蘋果供應鏈，拿下組裝Mac mini和Apple TV的訂單。

根據日經亞洲看到的公司文件和政府環評報告，除了新園區外，立訊還租下並改建一座先前由iPad組裝業者仁寶擁有的鄰近工廠。

立訊計畫，新園區的第一階段將於明年中左右完工。知情人士說，立訊的目標是靠這座新工廠大幅提高iPhone的組裝占比，希望從今年的650萬支iPhone組裝量，最快明年提高至1200萬支至1500萬支，最終將設有39條生產線。

iPhone 鴻海 蘋果

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