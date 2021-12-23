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鴻海印度廠擬當地掛牌 台資首例

財經新聞組／綜合報導
鴻海集團旗下富智康擬將印度附屬公司BFIH分拆，並於印度兩大主要證券交易所獨立上市。（本報資料照片）
鴻海集團旗下富智康擬將印度附屬公司BFIH分拆，並於印度兩大主要證券交易所獨立上市。（本報資料照片）

鴻海集團旗下富智康（FIH）董事會22日宣布，建議將其印度附屬公司BFIH分拆，並於印度兩大主要證券交易所（孟買證交所及印度證交所）獨立上市。

BFIH是印度最大電子組裝代工廠（EMS），外界解讀，此例將開啟鴻海集團公司在非兩岸三地掛牌上市第一砲，同時也是台資企業第一家赴印度掛牌的公司。

鴻海集團旗下掛牌公司，目前主要集中在台灣、中國與香港等兩岸三地，至於夏普本來就在日本證券市場掛牌。

據了解，BFIH在印度掛牌主要著眼兩大優勢，首先，可以有獨立的業務管理，並受到印度資本市場關注，加上印度政府正在補助消費性電子、半導體與電動車等產業，鼓勵在地設廠，BFIH此舉可獲得印度政府與當地更多投資人支持。

另一方面，印度是全球數一數二大的消費性電子產品市場，BFIH是印度最大EMS廠，擁有本地製造優勢，除了免關稅，BFIH還能增加印度當地市場能見度，擴大在印度消費性電子產品市占率，帶動業績增長。

富智康表示，BFIH為富智康間接全資附屬公司，建議分拆完成後，富智康於BFIH持股比例預計減至不少於75%，因此BFIH繼續為富智康附屬公司，富智康將繼續於其綜合財務業績內計入BFIH集團財務業績。

BFIH（按EMS市場收入份額計算）為印度最大EMS供應商，並於印度南部三個園區營運。BFIH集團為行動電話、機械、電動車、電視、耳戴式裝置、 電訊及網絡產品，以及資訊科技硬件的原設備製造商（OEM）提供EMS。

富智康之前表示，由於疫情影響降低、公司優化與重組，及嚴格控制成本，三大因素將帶動富智康2021年可望轉盈，較去年虧損1.7億美元明顯好轉，終止連四年虧損。

富智康表示，先前因為新冠肺炎疫情導致生產中斷，但目前肺炎衝擊陸續降低，使得富智康可以提高產量和運營效率。

此外，富智康自2020年起持續進行資產及員工人數優化與重組，降低成本；透過持續嚴格控制成本及經常性開支，整體降低經營開支，推升富智康今年有望轉盈。

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