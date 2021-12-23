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中國稀土集團 獲國務院批准設立

記者黃雅慧／綜合報導

中國「稀土國家隊」確定成軍，五礦稀土22日晚間公告，國務院已經批准該企業的設立，此前市場盛傳已久的「中國稀土集團」即將誕生。

五礦稀土22日晚間公告，經國務院國資委研究並報國務院批准，同意中國鋁業集團有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的「戰略性重組」，新設由國務院國資委控股的新公司。但目前未公布新公司的名稱，此前外媒猜測新公司叫「中國稀土集團」。

其中，「中鋁集團」持有的中國稀有稀土股份有限公司的股權，「中國五礦」所屬企業持有的五礦稀土股份有限公司、五礦稀土集團有限公司的股權，以及「贛州稀土集團有限公司」及所屬企業持有的中國南方稀土集團有限公司、江西贛州稀有金屬交易所有限責任公司、贛州中藍稀土新材料科技有限公司的股權整體畫入該新公司。

公告稱，本次重組後，公司控股股東仍為五礦稀土集團有限公司，實際控制人將由中國五礦變更為新公司。

中國是稀土生產與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量目前落在4400萬噸，在全球占比約為37%。有分析認為，中國稀土國家隊的成立可加強對稀土資源進出口的控制，強化話語權與競爭力，並在科技投入、核心技術上得到根本性提升。

此前，美媒華爾街日報稱中國在12月底會成立超大型國有稀土企業，名為「中國稀土集團」。

稀土 國務院 重組

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