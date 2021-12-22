WSJ：人民幣或已見頂 明年中國面臨資本外流考驗

人民幣是今年出人意料之外的匯市贏家，在中國經濟步履日益蹣跚和美元走強之際，人民幣對美元竟還穩步升值。 路透

人民幣是2021年出人意料之外的匯市贏家，儘管中國經濟步履日益蹣跚，人民幣對美元竟還穩步升值。不過，華爾街日報（WSJ）指出，這種情況恐怕難以為繼。

WSJ指出，人民幣有三大支撐：1) 中國仍是「世界工廠」，對外貿易順差超強，受惠於西方對服務需求大減、對貨品需求激增；2)新冠肺炎疫情 導致越南等出口競爭國生產線關閉，全球對中國製品倚賴增加；3)北京 當局鐵腕防疫，國內消費降溫，進而抑制進口。

結果是，今年1至11月中國貿易順差比去年同期飆升30%至5,950億美元，10月份甚至觸及845億美元的單月歷史新高。這表示大量資金流入中國，自然推升人民幣匯價，以致年初迄今人民幣已對美元升值約2.6%，尤其在美元指數今年勁升7.2%之際，更顯得人民幣強勢。

但若認為歐美疫情將改善，上述趨勢可能翻轉。若歐美市場需求從貨品轉回服務，像是修指甲、上餐館、去聽音樂會等，這些都不需從中國進口。那麼，貨品需求減弱可能減輕人民幣挺升壓力。

同時，人民幣也面臨源自別處的貶值壓力，特別是資本外流風險。儘管中國房市泡沫爆裂、經濟成長率下滑，目前為止尚未見到中國有資本外逃跡象，主要反映兩大因素：1)中國在2015年和2016年上一輪資本外流湧現後，曾大舉收緊資本控制；2)中國人民銀行（央行）抗拒放寬貨幣政策的壓力，仍維持利率 在相對高點，設法打擊過度舉債和市場投機。

但如今，北京當局已開始傳出明白的訊息：政策開始轉趨寬鬆。人行已調降金融機構存款準備率，釋出流動性，20日更小幅降低1年期貸款市場報價利率（LPR）0.05個百分點。WSJ說，中共領導層向人行施壓的程度，堪稱數十年來僅見。

WSJ的結論是，中國調降利率將削弱中國市場對國內外資金的吸引力，尤其是相對於美國而言。美國聯準會（Fed）已加快縮減購債，並示意明年可能升息三次。屆時，中國改良版的資本管制將面臨重大考驗，可能的結果是：資本外流和人民幣貶值。