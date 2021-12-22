我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

中國打擊變相炒房 限購法拍屋 明年1月起實施

記者黃雅慧／綜合報導
中國房市調控再出招，最高法院宣布，「法拍屋」列入限購目標，並從明年1月1日生效。（中新社）
中國房市調控再出招，最高法院宣布，「法拍屋」列入限購目標，並從明年1月1日生效。（中新社）

中國房市調控再出招，中國最高法院宣布，「法拍屋」也要列入限購目標，並從明年1月1日生效。亦即將法拍屋的炒房漏洞補上，媒體統計中國今年房市調控的次數將近600次。

中國最高人民法院發布「關於人民法院司法拍賣房產競買人資格若干問題的規定」指出，自2022年1月1日起，司法拍賣房產活動要遵循房產所在地限購政策。外界預估，該規定將可打擊變相炒房的行為。

中國最高法院表示，法院在司法拍賣房產成交後，應當審核購房人提交的購房資格證明資料，資格不符的法院不予出具拍賣成交裁定書。此外，當拍賣房產出現流拍等無法正常處置情形，不具備購房資格的申請執行人等當事人請求以該房抵債的，法院亦不予支持。

由於法拍屋在多數城市不受限購政策的影響，因此受到限購民眾的青睞，部分地區甚至出現法拍屋比一般房屋價格還高的炒房現象。

截至今年8月，阿里拍賣上的法拍屋成為熱點城市買房者的重要戰場之一。一線城市住宅法拍房以廣州1萬6458套最多；新一線與熱點二線則以重慶3萬9627套最多。

也因此，中國多個城市已陸續推出政策限購法拍屋。據不完全統計，北京、上海、廣州、深圳、佛山、廈門、南京、三亞等日前已將法拍屋納入限購範圍。

中國「易居研究院智庫中心」研究總監嚴躍進認為，「此類政策，將促進此類法拍屋市場的降溫，也打擊了藉法拍屋來變相炒房的現象。」由此顯示，中國中國「房住不炒」定位並未動搖。

在法拍屋限購之外，中國今年傾全力控制房市。據「證券時報」引用中原地產研究中心統計，11月全國房地產調控政策次數單月就高達56次，累計今年來房市調控次數高達586次。

中國年初實行的「三道紅線」與「集中供地」政策讓土地與樓市降溫，房企也遭遇相當壓力，但許多分析指出，這些調控使房產行業呈現「前高後低」的格局，目前政策也將見底，未來將維持穩健格局發展。

拍賣 北京 房地產

上一則

專業聖誕老人賺快錢 一個假期最高進帳2萬元

下一則

WSJ：人民幣或已見頂 明年中國面臨資本外流考驗

延伸閱讀

炒房報酬率32% 10年來最低

炒房報酬率32% 10年來最低
胡潤公布全球獨角獸榜 中國301家排第二

胡潤公布全球獨角獸榜 中國301家排第二
辦學和校風

辦學和校風
廣州濫伐老榕樹 「文明城市」資格被拔

廣州濫伐老榕樹 「文明城市」資格被拔

熱門新聞

美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

2021-12-17 16:38
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗