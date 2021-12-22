華為推「星閃技術」 力抗歐美藍牙、WiFi

華為 21日舉辦智能汽車 解決方案生態論壇，公布「星閃技術」，要重新定義車載無線短距通信，以滿足智能汽車、智能終端、智能製造、智能家居對短距無線連接的需求。外界認為該技術將抗衡歐美主導的藍牙及WiFi技術。

21世紀經濟報導，華為研發星閃技術已有一段時間，並低調組成星閃聯盟，從去年9月成立聯盟至今，已有140家業者加入星閃聯盟，包括長安、長城、上汽、東風、吉利等車企，以及大唐高鴻、四維圖新、歐菲光、歌爾、國科微、北斗星通、奇安信、中國電信等，夥伴陣容強大，覆蓋產業鏈上下游。

在電動車的賽道上，「智能駕駛」是當前各科技公司重點布局。隨著智能駕駛崛起，汽車控制器數量增加，導致線束用量和成本上升，碳排放增加。而傳統線束難以滿足靈活部署零組件的要求，導致裝配難度加大，且由於電磁兼容等問題，可能存在線束接插件失效等風險，無線傳輸需求大增。

華為的星閃技術相較藍牙和WiFi無線連接，具有超低時延、超高可靠、精準同步等優勢，尤其在音響信號傳輸、車機和移動設備無線投屏、車外多攝像頭畫面傳輸、無線BMS電池管理系統等，使用無線傳輸的星閃技術也具有更大的優勢。

星閃聯盟執行副秘書長孫志勇表示，星閃技術產業化的關鍵是晶片 ，計劃明年發布「星閃商用晶片」，聯盟並致力於構建測試認證體系，計劃今年完成測試認證體系制定並發布，明年頒發首個星閃認證證書。2022年上半年，完成星閃配套測試儀表研發，包括綜測儀、協議一致性測試系統等。

華為智能汽車解決方案BU首席運營官、智能駕駛解決方案產品線總裁王軍表示，在過去的一年多時間，華為在智能汽車領域已經發展了約300家合作夥伴，發展速度超出預期。

王軍同時稱，在智能汽車時代數字化技術成為核心競爭力。面臨四大趨勢：算力驅動馬力，比特管理瓦特，軟件定義功能，體驗持續優化。未來，華為會進一步加大對生態的投入，促進產業持續發展。