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工業富聯轉型 搶進元宇宙領域

記者林宸誼／綜合報導
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。（圖：工業富聯提供）
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。（圖：工業富聯提供）

鴻海集團旗下工業富聯（FII）CEO鄭弘孟表示，工業富聯正致力於元宇宙、半導體和新能源汽車領域轉型，目標是成為一家大數據公司。

證券日報報導，鄭弘孟表示，工業富聯謀求往元宇宙、半導體及新能源汽車領域轉型，背後的更深層次邏輯是，上述三大產業本質上是產生、使用大量數據的產業，工業富聯在這些領域累積了豐富的實踐經驗，期望用數據提升高階智造。

今年被稱為元宇宙元年，鄭弘孟舉例，今年工業富聯Wi-Fi6相關產品出貨量超過3000萬套，對應營收超過人民幣100億元（約15.7億美元）。5G基地台及400G交換器相關產品持續保持兩位數增長。在5G專利申請方面，工業富聯的年增長率超過70%。公司還在5G+車聯網、5G+智慧家居、5G+邊緣計算等領域，不斷拓展5G的應用價值。

鄭弘孟表示，算力也將是工業富聯在元宇宙領域的一個重要優勢，CPU和GPU是算力的兩大核心支柱；去年工業富聯在超級電腦解決方案布局上已與合作夥伴研發出第三代超大規模GPU加速器，在技術上有深厚沉澱，預計2025年公司GPU相關產品營收增長將超過10倍；而資料中心可用來檢驗算力水準，工業富聯在這方面的能力也值得期待。

在被認為是元宇宙入口的VR/AR設備方面，工業富聯也在積極布局。鄭弘孟指出，工業富聯在與元宇宙相關的智慧穿戴終端方面掌握近100件專利，其中VR/AR相關技術占比超三分之一。

對於外界關注工業富聯布局半導體，鄭弘孟表示，將採取「小步快跑」的方式，先透過投資進入晶片設計領域，再逐漸往核心器件、材料，甚至製造設備、半導體工業互聯網等延伸。

有分析指出，受到進軍元宇宙的訊息激勵，工業富聯在21日盤中股價一度達人民幣12.3元，漲幅最多1.65%，收盤為12.15元。

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