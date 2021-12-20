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疫情助攻行動支付 台灣「掃」經濟勝「嗶」經濟

記者陳怡慈／台北20日電
新冠疫情掀起行動支付消費浪潮，其中掃碼支付因店家導入成本低，業者也提供回饋優惠，使占比增加，尤其餐飲、電商、超商、超市等，多使用掃碼支付。（本報資料照片）
新冠疫情掀起行動支付消費浪潮，其中掃碼支付因店家導入成本低，業者也提供回饋優惠，使占比增加，尤其餐飲、電商、超商、超市等，多使用掃碼支付。（本報資料照片）

新冠疫情掀起台灣行動支付消費浪潮，行動支付又分為掃碼支付與感應支付。聯合信用卡處理中心指出，今年9月行動支付所占筆數與金額分別是20.2%及7.8，較1年前各增4.5及2.9個百分點，行動支付付款比率愈來愈高。細分掃碼與感應，掃碼支付在筆數及金額上都有持續增加的趨勢，掃碼支付的筆數占比已增加到近7成，金額占比也增加到6成，「掃」經濟勝過「嗶」經濟。

信用卡持卡人使用行動支付消費，包含以掃碼為主要支付方式的LlNE Pay等電支機構電子錢包、PX Pay等商戶型專屬電子錢包，及以NFC感應支付為主的Apple Pay等國際三大Pay行動裝置錢包。前者對手機的硬體需求較低，店家也能快速導入，但透過App介面執行支付程序較多；後者則操作直覺，付款的體驗簡單快速。

為何掃碼支付成長動能高，聯卡中心分析：掃碼支付建置成本與技術門檻較低，有利商店快速導入；掃碼支付業者可整合回饋折抵、生活服務與促銷活動於App上，貼近民眾生活；零售業者發展自己的行動支付App以累積會員基礎，也讓掃碼支付的應用場景日趨多元。

最後1個原因、也可能是掃經濟大增最重要的原因是，疫情期間民眾進出實體商店，皆須使用QR Code掃碼實聯制驗證，這項規定直接、間接地引導民眾熟悉QR Code掃碼，發揮交叉循環推進效果，使掃碼支付在國內市場占比逐漸擴大。

聯卡中心表示，今年6、7月新冠疫情嚴峻，整體行動支付的金額年增率比其他月份要低，感應支付的金額更是呈現負成長，掃碼支付卻仍有88%與48%的正成長，代表掃碼支付成長動能顯著。可以預期，掃碼支付的應用場景將會不斷擴大，對民眾生活消費習慣的影響將更為深化。

觀察行動支付的消費場域發現，民眾較常在餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市、水電瓦斯與行政規費上，使用掃碼支付；在交通及百貨公司上，則使用感應支付較多。今年前9月，感應支付的單筆消費金額較掃碼支付要高，感應支付各月份平均單筆消費金額都在580元新台幣（約20美元）以上；掃碼支付的平均單筆消費金額，最高才524元新台幣（約18美元）。

行動支付 App 疫情

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