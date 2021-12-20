非蘋果手機出貨大減 台灣供應鏈警戒

供應鏈透露，受中國市場買氣疲弱、庫存仍高衝擊，明年首季非蘋手機 市場出現雜音，導致全球智慧手機總出貨量恐季減超過兩成，減幅高於市場預期，台積電 、聯發科、聯詠等供應鏈警戒。其中，台積電因智慧手機營收 占比高達四成，明年首季營收動能恐受阻。

台積電19日並未評論相關傳聞，該公司預計明年1月13日召開法說會，公布本季財報並說明營運展望，屆時將能釋出較明確的方向。聯發科先前則對公司營運後市仍抱持正面看法，預期未來幾年業績年增率都可望達15%至19％（mid to high teens），且未來五年成長動能十足。

業界則傳出，受中國市場明年首季需求疲弱影響，非蘋手機在中國庫存仍高於預期，促使非蘋品牌加速去化庫存，台積電智慧手機營收占比高達四成，單就非蘋手機占比來看也高達16%，隨著以非蘋品牌為主的智慧手機庫存修正潮湧出，恐干擾台積電明年首季營運成長表現。

供應鏈觀察，明年首季蘋果iPhone相關機種出貨仍有撐，但受到非蘋智慧手機市況不振拖累，估計今年第4季全球智慧手機出貨衝上高峰後，明年首季季減幅恐逾20%，比原本預期的季減15%更大。

法人原推估，台積電明年首季受惠高速運算與車用急單挹注，整體營運仍有機會再創高，季增幅度約3%至5%，受全球非蘋手機需求轉弱與庫存修正影響，目前看來，明年首季業績再創新高的難度已提高。

國際市調機構IDC最新預測同步下調2022年全球智慧手機出貨年增幅度，從3.4%降至3%，並估計中國市場將年減0.6%，表現相對其他市場疲弱。業界直言，中國市場年減幅度恐高於IDC預估值，後續觀察重點在於農曆年後庫存去化與需求復甦狀況。

從品牌應用而言，過去一年多華為被美國列入黑名單之後，不少非蘋大廠積極拉高庫存並超額下單，有意衝高市占，不過實際終端旗艦機種空缺的市占已被蘋果與三星瓜分，三星、蘋果包辦全球手機市場八成以上營收，其他非蘋品牌則面臨銷售不順與龐大庫存堆積待消化的壓力。

另一方面，業界推測，明年首季全球非蘋手機庫存加速修正後，將為聯發科、高通新款手機晶片挪出較多發揮空間，相關手機晶片也是台積電與三星4奈米製程首次直球對決。