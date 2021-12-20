中國反壟斷 防堵掐尖式併購 阻集團以巨資併吞新創企業

反壟斷局局長甘霖。 （取材自政知見）

中國國家反壟斷局長甘霖19日首次公開談及下階段「反壟斷」執法重點指出，將加快修訂「反壟斷法」，並完善市場准入制度、公平競爭審查機制、數位經濟公平競爭監管等配套，同時，持續加強經營者集中反壟斷審查，防止「掐尖式併購」和資本無序擴張。

據了解，「掐尖式併購」是指企業集團憑藉巨大資金，併購剛冒出頭的新創企業，可能影響創新及市場競爭，在網路企業尤其常見這種類型的併購案。

為拉高「反壟斷」執法層級，中國新成立的國家反壟斷局於上月18日正式掛牌上路，並任命甘霖出任首任局長，她同時也是國家市場監管總局副局長、國務院 反壟斷委員會秘書長。

中國國家市場監管總局加掛「國家反壟斷局」牌子後，目前一共設立了競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司共三個新局司，並於18日進一步新設競爭政策與大數據中心，以強化反壟斷、競爭政策理論研究和技術支撐。

中共 中央紀委國家監委網站19日刊出甘霖就任後，首次接受專訪全文。就下階段的反壟斷工作，甘霖表示，要推動加快修訂「反壟斷法」，持續完善配套立法，不斷健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數位經濟公平競爭監管制度、預防和製止濫用行政權力排除限制競爭制度等。

她說，加強反壟斷監管執法，旨在進一步維護市場公平競爭秩序。包括持續規範平台經濟、科技創新、訊息安全、民生保障等重點領域競爭行為，嚴格依法查處壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為。

甘霖還提到，要持續加強經營者集中反壟斷審查，防止「掐尖式併購」和資本無序擴張。

對於優化反壟斷監管體制機制，她說，將注重借鑒國際經驗、加強開放合作、參與全球治理，提升適應和運用國際規則的能力。