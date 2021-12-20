美國質疑中國會計師 證監會反擊：缺乏客觀立場

美國「外國公司問責法」以審計標準要挾，攪動中概股美股退市潮後，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）再發布「〈外國公司問責法〉認定報告」，認定60多家在美註冊的中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」。

中國證監會反擊，「認定報告」中關於中美審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中方所持的立場和所作的努力。

證監會發布「中國證監會相關部門負責人就美國監管機構有關動向答記者問」指出，證監會和財政部多次主動向美方提出聯合檢查合作方案和執法合作現存問題的解決建議。

目前，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。

證監會強調，透過國際合作解決PCAOB對在美註冊中國會計師事務所開展檢查與調查問題是國際通行做法。

中國監管部門在對外交往中堅持開放合作的態度，尊重PCAOB履行其監管審計師執業素質的職責。

證監會表示，對SEC（美國證管會）和PCAOB繼續與中方保持溝通、積極解決問題的態度表示歡迎，中方隨時準備與美方進一步溝通。

相信基於尊重國際慣例和雙方法律的原則，秉持相互尊重、增進互信的精神，雙方一定能夠找到滿足彼此監管需求的合作路徑，共同保護全球投資 者合法權益，促進兩國資本市場的健康發展。

SEC本月初表示，在美國證券交易所上市的中國公司必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，否則可能將被摘牌，這個規定恐導致200多家中國公司被踢出美國交的易所。

在中美雙重監管下，已有不少中概股在港交所第二上市，比如，阿里巴巴、百度 和網易已經回港，微博近日完成香港 第二上市，滴滴也準備赴港。

瑞銀亞太區投行部主管及中國總裁金弘毅指出，目前在美國上市的中概股中，符合香港上市條例，但未在香港上市的企業有50多家，他預計，明年很多中概股公司有可能陸續赴港上市，這是最簡單、也是最平穩的過渡方法。