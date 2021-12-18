台灣半導體、面板售大陸事業股權 經濟部：應先申請

台灣赴中國大陸投資 的半導體、面板產業，未來如擬出售大陸事業股權將採「事先申請」。經濟部17日表示，經過關鍵技術小組審查通過的台商赴陸投資案件，未來如擬出售大陸事業股權，因已涉及技術轉讓，應事先申請技術合作之許可。

經濟部表示，「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條及第10條修正草案，於今年10月15日預告，預告期限至12月17日止。

經濟部投審會將依所蒐集的建議檢討後，辦理後續法制作業。對此，科技業界回應，此舉會降低台廠赴陸投資的意願，此外便沒有其他的影響，廠商也將遵照政策法令進行。

過去經由關鍵技術小組審核的半導體、面板產業投資案約十案，包括台積電 2016年赴南京12吋晶圓廠、聯電2015年赴廈門投資12吋晶圓廠、友達光電2021昆山廠等。若新規通過，這些廠未來要出售股權須事先申請，非出售後再報備。

大陸地區從事投資或技術合作許可辦法去年底才完成修正，將原本「授權」專門技術才要申請許可，新增直、間接從第三地「轉讓」也要獲同意；按現行規定，轉讓後應於二個月內向投審會報備，等於是「事後報備制」。

經濟部說，今年10月15日預告修法草案，則是明訂當初經政府「關鍵技術小組」審查通過在大陸投資的產業，包含12吋以下晶圓鑄造廠、個案投資金額超過5000萬美元(約13億9061元新台幣)的積體電路設計、積體電路封裝及積體電路測試及液晶顯示器面板廠等。

若法規通過，關鍵技術小組審核投資案未來轉讓股權給大陸法人或人民，視同「技術合作」樣態， 規範從「轉讓後二個月內向投審會報備」，透過草案修正，轉讓股權將會從事後報備制改為「事前申請制」。經濟部補充，事前申請並非再走一次關鍵技術小組，而是由投審會審查。

另外，今年4月紅色供應鏈 議題滲透及衝擊台灣產業備受關注，當時立委要求「營業秘密法」應加嚴，國安局、陸委會於立院均表示同意，但經濟部長王美花認為目前法律已完備，顯示政府對修法態度不一。