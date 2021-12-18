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中國房地產公司總經理身家 今年縮水逾460億美元

特派記者賴錦宏／北京報導
受景氣影響，中國地產業高層今年身價大幅縮水。圖為遼寧省瀋陽市一處興建中的建案。(中新社)
受景氣影響，中國地產業高層今年身價大幅縮水。圖為遼寧省瀋陽市一處興建中的建案。(中新社)

在中國整頓企業舉債狂潮的背景下，中國房地產大亨經歷了至少是2012年以來最糟糕的一年，房地產公司的總經理今年身家總計縮水超過460億美元(約2931億人民幣)。

據彭博社報導，彭博億萬富豪指數顯示，僅中國恆大集團創始人許家印的財富就縮水了172億美元(約1096億人民幣)，在2021年全球財富縮水榜上名列前茅。在恆大未能履行義務被惠譽貼上違約標籤後，其債券與股票價格均接近紀錄低點。

香港中文大學經濟學副教授Terence Chong說：「得益於高槓桿下的激進擴張，中國的房地產行業過去20年增長得非常快，促進了中國的財富增長，隨著銀行信貸額度的下降，發展勢頭肯定會放緩。中國正在實現經濟轉型升級，未來房地產的主導地位將會下降。」

中國一直在努力穩定經濟增長，房地產部門約占中國GDP的四分之一。

另，據財經智庫REDD報導，中國地產公司世茂集團已經告訴信託公司，計畫支付其第四季到期的公開發行債券和利息。

REDD引述消息人士稱，世茂還計畫在春節前支付農民工工資。

報導指出，世茂已要求信託公司對即將到期的貸款進行短期延期。該公司要求信託公司保持耐心，並表示預計從1月1日起，將有人民幣100億元現金從預售託管帳戶中釋放。

報導又稱，世茂最大的債權人招商銀行計畫增加對世茂的貸款敞口，目前為人民幣300億元，並計畫爭取其他貸款人對世茂的資金支持。

房地產 貸款 恆大

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