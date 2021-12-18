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中國貸款降息預期升高 外界估：人行12月LPR將下調

記者林宸誼／綜合報導
自2020年5月以來，已經連續19個月不變的LPR降息預期急劇升溫。（本報資料照片）
自2020年5月以來，已經連續19個月不變的LPR降息預期急劇升溫。（本報資料照片）

降準落地，降息也不遠了。中國人民銀行12月貸款市場報價利率（LPR）20日將發布，自2020年5月以來，已經連續19個月不變的LPR降息預期急劇升溫，路透調查，超過七成的金融人士認為本月LPR利率將下調，預期約普降5bp（即0.05個百分點）。

儘管本月中期借貸便利（MLF）利率依舊穩如磐石，但在今年7月定向降準和12月15日全面降準落地，銀行補充了「彈藥」，在穩增長壓力下，人行傾向推動銀行適度調降LPR利率。

LPR是英文Loan Prime Rate的縮寫，是銀行對最優質客戶執行的貸款利率，人民日報報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，LPR的市場化程度明顯提高,對於提升貨幣政策傳導效率、降低企業融資成本、加大對實體經濟支援力度具有重要意義。

路透報導，40位金融機構人士中，多達29位預計LPR在連續19個月不變後將打破僵局下行，其中15位預計一年期LPR下調5bp（基點）、五年期不變，占比37.5%；而考慮到當前實體經濟壓力依舊不小，此外房地產行業面臨的風險仍待化解，另有14位預期一年和五年LPR普降5bp，占比35%。北京一銀行交易員指出，「人行之前不是開會說用好LPR改革的潛力，我覺得一年和五年雙降的機率比較大，現在實體經濟的冷熱不均，很多行業、很多人過得很艱難。」

人行13日召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，強調明年穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，並要求加強政策協調聯動，引導金融機構加大重點領域的支持；持續釋放貸款市場報價利率改革潛力，促進企業綜合融資成本穩中有降。華南一券商交易員則認為，目前調降LPR較為合理，LPR先降息後看看效果；如果效果不突出，經濟還是壓力很大，可能會順勢再降MLF利率。

15日降準實施日，人行縮量續做12月MLF並無意外，不過人民幣5000億元(約784億美元)的操作規模稍超預期，在充分呵護年末流動性的同時MLF利率依舊不變，人行在政策節奏上仍保持定力。分析人士指出，經濟基本面壓力不減，貨幣政策還將持續提供必要的支持，本次MLF降息預期落空，從為實體減負的角度來看，LPR先降息可能是更為合理的選擇。

利率 降息 貸款

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