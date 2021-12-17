中國物流國家隊 大舉併購四公司

中國物流國家隊「中國物流集團」6日才剛合併中國鐵路物資集團與中國誠通控股集團後成立，本周就大舉併購，中國國家市場監管總局反壟斷局16日公告，中國物流集團收購四家公司股權案進入公示期。這意味物流國家隊還在持續併購壯大中。

中國物流集團是「站在巨人的肩膀上」整合成軍，中國鐵路物資集團的前身為鐵道部物資管理局，是中國成立時間最早、規模最大的鐵路生產性服務綜合提供商，旗下有鐵物股份及國統股份兩家上市公司，總資產607.7億元（人民幣，下同，約95.4億美元），年營收 657.7億元。

中國誠通控股集團則是由國家物資部19家直屬物資流通企業合併組建而成，承擔重要生產計畫性收購、調撥、倉儲、配送任務，總資產達近4000億元，年營收為1242億元。誠通控股也是國資委下屬，擁有國企中最大的倉儲物流集群，旗下華貿及中儲股份為上市公司。

億歐網報導，中國物流集團合併這兩大巨頭正式成立後，並同步引入東方航空、中國遠洋海運、招商局集團作為戰略投資 者，形成緊密戰略協同。

中國國務院 國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，推進中央企業專業化整合，要以業務做強做精為目標；中國鐵物和中國誠通物流組建以綜合物流作為主業的新央企—中國物流集團，則是打造具有全球競爭力的世界一流綜合物流集團。國家市監總局這次公示，以中國物流集團收購包括中國物資儲運集團、中國包裝有限責任公司、港中旅華貿國際物流、中國物流等四家公司股權案。公示期為2021年12月16日至2021年12月25日。

新組建的中國物流集團，目前經營網點遍布30個省市及全球五大洲，擁土地面積2426萬平方公尺，庫房495萬平方公尺，料場356萬平方公尺；擁有鐵路專用線120條，期貨交割倉庫42座；整合專業公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具競爭優勢。