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攜程Q3虧8.49億 營收53億年減2%

記者林宸誼／綜合報導

中國知名線上旅遊業者攜程集團16日發布今年第三季財報，虧損8.49億元（人民幣，下同，約1.33億美元），相較去年同期淨利潤16億元，由盈轉虧；今年第三季營收53億元，年減2%。

澎湃新聞報導，攜程指出，第三季營收下降主要由於中國局部地區發生新冠疫情所致，不過從總營收來看，在出境遊業務尚未恢復的情況下，攜程今年前三季的總營收已恢復至2019年同期的56%。

攜程董事局主席梁建章在財報發布後電話會議表示，境內高疫苗接種率以及第三劑加強針的推廣，將增強攜程應對疫情的韌性；同時，眾多海外國家採取的旅行友好政策，也讓國際旅行的復甦成為可預見的趨勢。

梁建章表示，攜程將繼續強化集團競爭力，為全球旅遊業的再次繁榮做好準備；公司在內容、產品、供應鏈、品質等方面所做的一系列投入和努力，將在未來三到五年內顯現成果。

從收入構成來看，攜程今年第三季住宿預訂營收22億元，年減11%；旅遊度假業務營收3.92億元，年增20%；商旅管理業務營收3.38億元，年增20%。

值得一提的是，今年第三季，境內旅遊市場可以說受到疫情和極端天氣的「雙重打擊」，期間線上旅遊平台不斷升級相應的退改政策。

營收 疫情 供應鏈

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