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馬斯克看好中國車企：聰明且勤奮的人太多了

記者林宸誼╱即時報導
特斯拉CEO馬斯克於2020年親赴在上海的超級工廠，主持Model 3交車典禮。新華社
特斯拉CEO馬斯克於2020年親赴在上海的超級工廠，主持Model 3交車典禮。新華社

特斯拉CEO馬斯克表示，中國將成為世界汽車行業中不可忽視的力量，「中國的敬業精神，以及勤奮而聰明的人之數量龐大，都令人驚歎，這讓人在讚歎的同時，又有一絲畏懼，他們會把事情做好。」

澎湃新聞報導，繼當選美國「時代雜誌」（Time）年度風雲人物之後，馬斯克又因推動了汽車工業電動化轉型被英國「金融時報」評為「年度人物」。

其實這不是馬斯克首次看好中國市場和造車新勢力，就在剛剛過去的華爾街日報CEO理事會上，馬斯克就曾表示，中國的經濟規模未來可能會是美國的兩到三倍。

同時他還認為特斯拉與中國保持著十分良好的關係，「這並不代表我在替中國說話，就像我不會替美國或其他任何國家說話那樣。」

在今年9月舉辦的世界新能源汽車大會上，馬斯克在視訊演講中稱中國的車企是世界上最具競爭力的車企，兩周之後的世界互聯網大會上，馬斯克又強調了中國對於特斯拉的重要性，高度稱讚中國為全球數位化的領導者。

馬斯克對中國的態度，與特斯拉在中國的迅速成長有關，作為中國第一個外資獨資的汽車工廠，特斯拉上海超級工廠自2019年建成後，特斯拉在中國的產能和市場規模均處於持續提升狀態。

目前，特斯拉已在上海建成上海超級工廠、上海超級充電樁工廠、上海研發創新中心和資料中心，同時上海超級工廠的年產能超過45萬輛，已成為特斯拉最重要的出口中心，上海超級工廠零部件當地語系化率也已經超過90%且在進一步提升。

乘聯會數據顯示，今年前11月，特斯拉在中國市場的銷量已超24萬輛。據特斯拉第3季財報，今年前三季，特斯拉在中國市場的營收在全球占比24.97%，而去年同期，這一數字則為19.45%，中國市場對特斯拉的貢獻正在明顯增加。

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