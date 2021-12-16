消費投資減 中國經濟增長放緩 統計局坦言有壓力

針對11月中國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅有所擴大，中國國家統計局回應，總的來看，價格保持穩定仍有較好基礎。圖為山西太原消費者在超市選購蔬菜。（中新社）

中國國家統計局15日公布11月經濟數據，雖工業略改善，但消費、投資 低於預期，顯示中國經濟增長動力放緩。

面對中央經濟工作會議上提出「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重發展壓力，中國國家統計局坦言壓力確實存在，但強調經濟長期好轉的基本面沒有變，韌性強的特點也比較突出。

數據顯示，今年11月，中國全國規模以上工業增加值年增3.8%，比10月快0.3個百分點，但服務業生產指數年增3.1%，比10月減0.7個百分點；消費方面，11月社會消費品零售總額人民幣4兆1043億元，年增3.9%，比10月減1個百分點。

投資表現上，1到11月，中國全國固定資產投資（不含農戶）人民幣49兆4082億元，年增5.2%，比1到10月減0.9個百分點。基礎設施投資年增率為0.5%，製造業投資成長13.7%，房地產 開發投資成長6%。

中國國家統計局解讀，經濟繼續保持恢復趨勢，主要指標處於合理區間，但國際環境更趨複雜嚴峻，經濟恢復制約仍然較多。

路透綜合35家機構所做的預測值對比，11月雖中國工業表現略有改善，但消費、投資表現均低於預期。分析稱，11月宏觀數據顯示，中國經濟復甦動力趨弱，第四季成長率預計進一步放緩，明年在宏觀政策偏鬆調節支持下，將有望逐漸恢復。

中原銀行首席經濟學家王軍說，隨新一輪疫情 爆發，消費恢復再次受阻，但「內需之中最疲弱的還是投資」，整體投資、房地產投資、基建投資、民間投資均較10月負增長。

對於媒體提問，中央經濟工作會議中，提出經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，中國國家統計局發言人付凌暉坦言，這是在國際形勢複雜嚴峻、全球疫情蔓延、產業鏈供應鏈循環不暢、大宗商品價格上漲，以及中國階段性結構性問題突出，經濟出現新的下滑壓力的背景下提出的，數據上已有清晰反應。

但他強調，經濟長期好轉的基本面沒有變，韌性強的特點也比較突出。