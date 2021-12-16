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NHK：美國半路殺出 台積電一度婉拒赴日設廠

財經新聞組／綜合報導
NHK爆料，台積電一度婉拒赴日設廠。（路透）
NHK爆料，台積電一度婉拒赴日設廠。（路透）

台積電日本索尼半導體解決方案公司合資，將在日本熊本興建12吋晶圓廠的計畫已拍板，不過日本放送協會（NHK）報導，台積電赴日設廠一度有小插曲，主因日本政府鑑於半導體自給率過低，早從2019年起便與台積電洽談赴日設廠，但美國半路殺出，以高額補助吸引台積電，台積電2020年宣布赴美設廠，一度婉拒日本邀約。

台積電日本新廠預計以22／28奈米切入，並獲得日本政府承諾支持，目標2024年底前開始生產。

報導指出，日本半導體自給率在2018年時僅約27%，七成以上仰賴進口，且日本業者無法自行生產未來亟需的具高度演算處理能力的半導體。但邀台積電設廠的最大契機，是美國川普政府時期發生的孟晚舟事件。

川普隨後在2019年5月以國安為由，將華為列入貿易黑名單，美企未經政府允許不得提供華為零組件和技術。日本經濟產業省因此擔憂，日本約11%的半導體來自大陸，美國此舉恐導致無法採購中國生產的半導體產品；加上若兩岸情勢緊繃，另外33%從台灣進口的半導體恐也將拉警報，進而危及日本國內其他產業。

經產省負責人透露，日方2019年左右開始與台積電接觸，在檯面下邀請台積電赴日設廠，台積電也表示對赴日有興趣，沒想到2020年5月台積電宣布在美國亞利桑那州設廠，並寄信給日本經濟產業省，婉拒赴日。

知情人士透露，直到台積電決定赴日設廠前，德國與新加坡等地都在向台積電招手，日本政府提供的補助金也成為關鍵的一步。

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