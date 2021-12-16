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呵護年底流動性 人行二度降準 MLF縮量續做

記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行15日正式調降金融機構存款準備率0.5個百分點，並如外界預期對12月底將到期的中期借貸便利（MLF）進行縮量續做，但5000億元（人民幣，下同，約785.2億美元）的MLF操作規模仍高於外界預期，顯示人行對年底流動性的「呵護之意」。

路透報導，MLF利率依舊不變，人行在政策利率調整節奏上仍保持定力，不過貸款市場報價利率（LPR）調降可能性猶存。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出， 一方面臨近季末年底，人行確保流動性保持合理充裕；另一方面，人行適度增加長期限資金供給，引導金融機構擴大對小微、製造業重點新興領域支持力度，保市場主體、穩內需；另外，也有助於穩定市場預期。

他談到，MLF利率繼續按兵不動，但不排除LPR調降可能性，「主要是此前人行全面降準等操作，給銀行補充彈藥，調降負債成本，加上今年以來銀行經營狀況持續改善，拓展了銀行讓利實體經濟空間。」

人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日展開5000億元MLF操作和100億元七天期逆回購操作；12月MLF操作量與到期量相抵後淨減4500億元，利率不變。

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