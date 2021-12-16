李克強：金融挺中小微企 增加再貸款額度

中國國務院 總理李克強15日主持國務院常務會議指出，要採取市場化辦法加強對中小微企業和個體工商戶的金融支持，同時加大對製造業的支持舉措。

會議坦言，當前中小微企業和個體工商戶面臨的困難很大，要圍繞保市場主體、應對新的經濟下滑壓力，運用市場化辦法加大對中小微企業和個體工商戶的金融支持。

因此，會議決定從2022年起到2023年6月底，中國人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款 ，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

其次，從2022年起，將普惠小微信 用貸款納入支農支小再貸款支持計畫管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請再貸款優惠資金支持。

會議強調，實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度支持企業科技創新和傳統產業改造升級，並擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模，同時發展先進製造業，加快製造業數位轉型，促進先進製造業和現代服務業深度融合。

李克強先前在北京視訊會見世界銀行行長馬爾帕斯時曾表示，中國將繼續加大對量大面廣、支撐大量就業的中小微企業和個體工商戶的財政金融政策支持力度，並指「我們（中國）有能力實現全年主要目標任務。」