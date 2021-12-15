中OPPO自研晶片亮相 台積電助攻

OPPO創始人兼CEO陳明永發表首款自研晶片「馬里亞納MariSilicon X」。(取材自微博)

中國手機 品牌OPPO在14日公布首款自研晶片 ，命名為「馬里亞納MariSilicon X」，這是影像專用NPU晶片，據消息指出，該晶片將採用台積電 6奈米製程，這也是繼華為海思及阿里巴巴之後，中國企業有能力設計6奈米晶片的業者。

綜合媒體報導，在14日開幕的「OPPO INNO DAY 2021未來科技大會」上，OPPO創始人兼CEO陳明永表示，經過三年研發，OPPO首款自研晶片「馬里亞納MariSilicon X」正式發布。

OPPO晶片命名源頭來自「馬里亞納海溝」，其位於地球表面最深處，最大深度達到1萬1034公尺，平均深度也超過8000公尺。外界認為，OPPO選擇以此命名，顯然是想表達自己將從手機最底層的晶片發起攻擊。

此外，「馬里亞納MariSilicon X」在技術上也呈現多方面的突破，比如獨立於SoC（系統單晶片）存在的它，擁有高達[email protected]的計算能力，在AI算力上已經超過蘋果目前最新的A15 SoC處理器，且僅需0.797W的功耗，影像原始數據傳輸和計算的位寬進一步提升至20bit。從上述可知在算力、能效比與傳輸相機傳感器數據能力的提升等。

值得一提的是，「馬里亞納MariSilicon X」在計算影像鏈路革新被認為是最具價值與深意的改革。該技術將可使畫面無限還原，盡可能保持畫面的「原汁原味」，對業內而言，也是未來計算影像的重要方向與標誌。

另外，在關鍵製程工藝上，OPPO不計成本，選擇台積電6奈米製程，而這對台積電來說也是一塊新大陸。對台積電而言，他們也在尋找能進入高階製程的中國客戶，目前中國有能力設計6奈米製程晶片廠商有華為海思、OPPO與阿里。

手機業者自研晶片似乎成為趨勢，OPPO創始人陳明永表示，一是使用者的需要，對影像的需求，必須在晶片上下功夫；二是OPPO戰略的必然選擇，通過關鍵技術解決關鍵問題。沒有底層核心技術，就沒有未來；而沒有底層核心技術的旗艦產品，更是空中樓閣。