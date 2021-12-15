OPPO險中求生 不惜砸錢開路

隨著全球智慧手機 市場出貨量逐步下滑，行業呈現「內卷」（意指過度競爭）的同時，品牌廠無不尋找創新的發展模式，而OPPO首款晶片 選擇6奈米高製程工藝，看起來是條「險」路，因為6奈米製程價格較為昂貴、研發周期長，但也可能是條險中求存活的「生」路。

6奈米是先進製程和成熟製程工藝的分水嶺，據統計，6奈米的流片（試生產）費用是12奈米費用的二至三倍，大約在千萬美元量級。同時，6奈米及以下的先進製程目前只能採用極紫外光（EUV），是難度最高的工藝級別，目前僅艾司摩爾（ASML）具備設備供應能力，而成熟製程目前多採用深紫外光（DUV）。此外，6奈米研發周期一般會比成熟製程約多六至九個月。

在上述要素下，OPPO晶片產品高級總監姜波通過「21世紀經濟報導」指出，選擇6奈米製程，能很好地支撐同級最好的能效比，包括在RAW上的複雜演算法處理，且如果做出來未能達到高端手機般的使用效果，這顆晶片就失去了最初研發的意義。

而進入6奈米製程的OPPO可能進入了台積電 的戰略客戶名單，也將為OPPO在接下來為手機核心性能進行定製化能力打開想像空間，特別是在更高階製程產品部分，這同時讓OPPO能往晉級高端手機之列前進。