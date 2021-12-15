我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

OPPO險中求生 不惜砸錢開路

記者黃雅慧／綜合報導

隨著全球智慧手機市場出貨量逐步下滑，行業呈現「內卷」（意指過度競爭）的同時，品牌廠無不尋找創新的發展模式，而OPPO首款晶片選擇6奈米高製程工藝，看起來是條「險」路，因為6奈米製程價格較為昂貴、研發周期長，但也可能是條險中求存活的「生」路。

6奈米是先進製程和成熟製程工藝的分水嶺，據統計，6奈米的流片（試生產）費用是12奈米費用的二至三倍，大約在千萬美元量級。同時，6奈米及以下的先進製程目前只能採用極紫外光（EUV），是難度最高的工藝級別，目前僅艾司摩爾（ASML）具備設備供應能力，而成熟製程目前多採用深紫外光（DUV）。此外，6奈米研發周期一般會比成熟製程約多六至九個月。

在上述要素下，OPPO晶片產品高級總監姜波通過「21世紀經濟報導」指出，選擇6奈米製程，能很好地支撐同級最好的能效比，包括在RAW上的複雜演算法處理，且如果做出來未能達到高端手機般的使用效果，這顆晶片就失去了最初研發的意義。

而進入6奈米製程的OPPO可能進入了台積電的戰略客戶名單，也將為OPPO在接下來為手機核心性能進行定製化能力打開想像空間，特別是在更高階製程產品部分，這同時讓OPPO能往晉級高端手機之列前進。

手機 晶片 台積電

上一則

報告：中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

下一則

歐美線海運 長約價格暴漲

延伸閱讀

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 獲取先進技術

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 獲取先進技術
國安會周四開會討論 是否加大管制出口設備給中芯

國安會周四開會討論 是否加大管制出口設備給中芯
英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力

英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力
iPhone折疊機何時才出現？分析師：最少要到2023年

iPhone折疊機何時才出現？分析師：最少要到2023年

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難