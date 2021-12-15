蘋果明春推2新品 台供應鏈進補

業界傳出，蘋果明年春季將推出新款iMac，以及旗下首款5G平價智慧手機iPhone SE 3等兩款新品，供應鏈台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、廣達等明年第一季淡季營運添動能。（路透資料照片）

業界傳出，蘋果 明年春季將推出新款iMac，以及旗下首款5G平價智慧手機iPhone SE 3等兩款新品，在新品備貨潮帶動下，供應鏈迎來2022年首波訂單，為台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、廣達等明年第一季淡季營運添動能。

兩款新品當中，以iPhone SE 3最受矚目。外資摩根大通最新報告看好，iPhone SE 3有助蘋果衝刺中階智慧手機市占，由於中階市場目前由三星、華為等競爭對手主導，預計將可吸引近14億中低階Android手機，轉投iOS陣營。

摩根大通分析師Samik Chatterjee指出，iPhone SE 3的價格可能落在269美元至399美元間，除了可以吸引中低階智慧手機使用者，也可以吸引3億舊iPhone的使用者換機，帶來龐大的換機潮。

Samik Chatterjee說，在2022會計年度，預計iPhone SE銷售產量將增加至3000萬支，iPhone的年出貨量預期可達到2.5億支，年增1000萬支。

先前傳聞指出，iPhone SE 3外觀將不會有太大變化，除了配備4.7吋LCD螢幕、支援5G之外，還將擁有升級的處理器，可能是A15或A14晶片。

另一方面，外電報導，2022年新款的iMac預計將配備27吋，搭載MiniLED顯示技術的Liquid Retina XDR螢幕，和OLED螢幕相較，採用更小的LED，可以更妥善控制局部背光，達到更亮的亮度，或是更深的黑色，提升畫面的對比度，讓顏色看起來更豐富、立體。

新iMac外觀可能與24吋的iMac類似，有多種顏色可以選擇，但不確定會不會和最新的MacBook Pro 一樣具有瀏海。價格方面，起跳價可能落在2000美元左右。

至於晶片方面，新的27吋iMac預計將使用與2021年MacBook Pro機型相同的M1 Pro和 M1 Max 晶片。在命名方面，新款iMac可能稱為iMac Pro，將與目前24吋螢幕的iMac區分。

由於每年首季都是蘋果供應鏈傳統旺季，法人看好，在蘋果兩款新品助攻下，將為台積電、鴻海等蘋果供應鏈挹注營運動能。