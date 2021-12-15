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7日全薪陪伴 阿里巴巴員工福利升級

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴近年不斷提升員工福利。（取材自阿里巴巴官網）
阿里巴巴近年不斷提升員工福利。（取材自阿里巴巴官網）

新京報旗下的「貝殼財經」14日報導指出，自阿里巴巴內部消息得知，14日阿里巴巴在內部網路公布多項針對員工的「暖心計畫」，包括多項員工福利升級，值得注意的是「七天全薪陪伴假」是中國互聯網公司首創的假期類型。

消息指出，阿里巴巴本次員工福利升級內容，除率先響應中國官方號召延長產假、新增育兒假外，並推出了七天全薪陪伴假、20天全薪長期服務假，同時新增交通補貼倡導綠色錯峰出行，提高員工集體出遊費用標準。 此外，阿里巴巴還將試行靈活辦公制度，允許員工每周最多一天可自由選擇辦公地點。

值得注意的是，這次推出的「七天全薪陪伴假」可能是互聯網公司首創的假期類型。據阿里巴巴內部公告顯示，該假期目的是希望員工留出更多時間陪伴家人。在此之前，阿里巴巴已推出多項家人關懷專案，比如阿里員工父母每年可接受免費體檢服務（康乃馨計畫），員工子女與本人一同享有百萬級醫療保險保障。 除中國官方法定公休日和全薪年假外，阿里員工每年也有探訪親友的專程路途假。

與此同時，阿里巴巴率先響應中國官方號召延長產假，並為子女三周歲以內的員工提供10天全薪育兒假，以方便員工照顧和陪伴年幼子女。為了感謝員工的堅持和奉獻，阿里巴巴還推出了長期服務假，工作每滿10年即可享受20天全薪假期。

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