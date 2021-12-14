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中國移動A股IPO籌資560億 獲證監會核准

記者陳政錄／綜合報導

中國證監會13日公告，按法定程序核准中國移動有限公司的首發（IPO）申請，待企業及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，並刊登招股文件。中國移動8月公布A股IPO計畫，擬於上海證券交易所主板上市，計劃公開發行A股股份數量不超過9.65億股，擬募集資金人民幣560億元（約87.9億美元）。

在此之前，中國聯通、中國電信均已成功上市，若中國移動成功IPO，中國三大電信商將全面登陸A股市場，且中移動募資金額達人民幣560億元，也將成為近十年來規模最大的IPO。

在中國移動8月公布A股IPO計劃後，11月4日申請獲得證監會審核通過，並於12月13日獲證監會按法定程序核准，只差最後一個掛牌步驟。

財報顯示，2021年上半年，中國移動營收達人民幣4436億元，淨利潤人民幣591億元，按截至2021年6月底12個月的盈利數據計算，中國移動的股東權益報酬率（ROE）高達9.65%，較中國聯通和中國電信分別高出5.34個百分點和2.9個百分點。

中國移動招股書顯示，此次募集資金，將用於投資5G精品網絡、雲資源新型基礎設施、千兆智家、智慧中台、新一代訊息技術研發及數智生態等5大建設項目。

中國移動在中國電信三雄中市占率高居第一，截至2021年6月，其行動客戶數9.46億戶，在中國市占率達58.42%，5G資費客戶數達2.51億戶，規模全球第一。

不過，招股書也顯示，在營收連續三年成長的同時，中國移動2018年到2020年淨利潤分別為人民幣1166.99億元、1063.25億元、1073.87億元，獲利互有增減，由於中國電信8月回A股上市時「破發」的前車之鑑，也讓中國移動IPO案備受關注。

營收 5G 利潤

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