5G專利數激增 聯發科稱冠台廠

台灣5G 能量大躍進，經濟部助攻，聯發科、鴻海領頭衝專利，從4G跨向5G世代，台灣專利數量從89件大增為557件，增幅超過五倍，全球占比直逼2%，聯發科更居台廠之冠。隨著專利數量大增，凸顯台灣在全球5G技術能量與國際聲浪愈來愈大。

經濟部13日舉辦「經部助攻5G搶占全球市場」成果發表記者會，部長王美花致詞時表示，期許5G可成為台灣另一座「護國神山」，台灣在5G手機晶片 成績斐然，目前無論是4G或5G，市占率都是全球第一；小基站也打入日本市場，同時積極在歐美市場布局，已具有國際能見度，不再只是做低毛利代工。

包括王美花、經濟部技術處長邱求慧、聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇、明泰總經理林裕欽、和碩總經理馮震宇、英業達資深副總陳逸萍均出席昨天活動，秀出台灣5G端到端產業鏈成果。

行動通訊技術從2G、3G、4G時代以來，關鍵專利高達六、七千個，但多數專利掌握在高通、華為、愛立信、諾基亞、摩托羅拉等國際大廠手中，單一大廠占比可能就高達一成，台廠只能望之興嘆。

王美花指出，為突破3G、4G時代專利遭大廠壟斷的狀況，經濟部提早布局5G技術開發，以5G手機晶片、小基站、開放架構（Open RAN）、專網系統四路並進的策略，也參與5G標準制定、爭取產品制定先機，使得台灣5G標準必要專利計557案，全球占比1.98%，比4G時代的專利89案，全球占比1.4%大幅提升。

進入5G時代，除了台廠技術研發有大躍進，聯發科等晶片業者搶占5G晶片全球關鍵地位，製造廠商端也從家用端設備，跨向小型基地台等商機，不僅技術升級，專利也大步向前。

經濟部表示，目前台灣掌握5G專利廠商主要是聯發科、鴻海和華碩等，主要專利手機、基地台相關的通訊專利。

其中，以聯發科專利數量冠台廠，該公司積極參與相關標準化制定工作，根據德國專利數據公司IPlytics GmbH發布的5G專利申請量統計，前十名包含華為、高通等大廠，聯發科排名21位，居台廠之冠。

鴻海集團則透過旗下工業富聯布局5G領域，涵蓋中國大陸、美、德、法、日等13個國家及地區，其5G相關領域的專利申請年成長率超過70%，技術涵蓋雲、網、端相關硬體設備和軟體產品，並推出為工業互聯網設計的5G小型基地台。