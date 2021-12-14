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紫光集團簽「重整投資協議」 智路建廣傳出資600億

記者陳政錄／綜合報導
紫光集團重整案敲定由智路建廣接手，並現金出資達人民幣600億元。（新華社）
紫光集團重整案敲定由智路建廣接手，並現金出資達人民幣600億元。（新華社）

在確定由來自北京的智路建廣資本聯合體接手後，紫光集團13日公告，已經正式與戰略投資者簽署了「重整投資協議」，並提交給北京一中院。對此，上海證券報引述消息人士透露，智路建廣擬現金出資達人民幣600億元（約94億美元），全部用於向債權人清償，並提出三種方案。

報導稱，根據重整計畫草案，紫光提供三種清償方案，包括債權人可以在「現金+股票+三年留債」、「現金+股票+五年留債」以及「現金+八年留債」中選擇，若一切順利，有望實現95%至100%的高品質清償。

其中，智路建廣的現金出資將達到人民幣600億元，全部用於向債權人清償。

有重整專家指出，就過往與紫光類似的大型企業集團重整案例而言，此方案無論是從普通債權人的近40%即期高現金清償率、按市場價格以股票抵債不打折、留債利率條件優厚，還是從95%以上至100%整體清償率來看，均屬以往重整項目中最優的，對債權人權益的保護程度堪稱典範。

紫光集團公告顯示，管理人目前已依法將重整計畫草案提交北京一中院和債權人會議，同時向全體債權人發出了召開第二次債權人會議的通知，將由債權人會議對重整計畫草案進行表決，並由北京一中院根據表決結果做出最終裁定。

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